Убийство Даши Лукьяненко и признание конституционным решение Зеленского о роспуске Рады. Главные новости 20 июня Сегодня, 20:00 Цей матеріал також доступний українською Коллаж НВ Главные новости дня Коллаж НВ

В Одесской области нашли мертвой 11-летнюю Дашу Лукьяненко, которую искали неделю, а Владимир Зеленский подписал первый указ на посту президента.

НВ собрало главные новости дня.

Зеленский создал Офис президента путем реорганизации АП

Президент Украины Владимир Зеленский создал Офис президента путем реорганизации АП и сокращения ее штата. Читать далее…

Филарет на «соборе» восстановил УПЦ КП

«Поместный собор» во главе с почетным патриархом Филаретом постановил возобновить существование УПЦ КП. Читать далее…

Убийство Даши Лукьяненко: полиция назвала мотив подозреваемого

Глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко, пропавшей неделю назад в Одесской области, было совершено на сексуальной почве. Читать далее…

Зеленский подписал первый закон на посту президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый закон относительно особенностей отпуска для усыновителей. Читать далее…

Малайзия раскритиковала выводы следствия по МН17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад считает, что целю международного расследования по делу о гибели лайнера Боинг-777 на Донбассе было не установление истины, а в обвинение России. Читать далее…

Вакарчук показал еще троих доноров партии Голос

Музыкант и лидер партии Голос Святослав Вакарчук представил еще троих доноров своей политической силы. Читать далее…

Отец Гандзюк потребовал встречи с Зеленским

Отец погибшей активистки Екатерины Гандзюк Виктор обратился к президенту Владимиру Зеленскому и потребовал встречи. Глава государства заявил о готовности встретиться. Читать далее…

В деле Кевина Спейси пропало ключевое доказательство

Обвинитель актера Кевина Спейси, его мать и их адвокат говорят, что не могут найти ключевое доказательство в деле — мобильный телефон, свидетельствуют судебные документы. Читать далее…

Конституционный суд отказался отменить указ Зеленского о роспуске Рады



Конституционный суд Украины обнародовал решение относительно указа президента Украины о роспуске Верховной Рады восьмого созыва и назначении внеочередных выборов. Читать далее…

Полиция Харькова открыла дело из-за возвращения проспекту Григоренко имени маршала Жукова

По факту обращения депутата Харьковского горсовета касательно возвращения названия проспекта маршала Жукова проспекту Григоренко следователи открыли уголовное производство. Читать далее…