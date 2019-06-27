Обращение Зеленского к Путину и ураган в Киеве. Главные новости 27 июня 27 июня, 20:00 2412 Цей матеріал також доступний українською Коллаж НВ Главные новости дня Коллаж НВ

В Сумской области неизвестные избили бывшего мэра Конотопа Артема Семенихина, а нардеп Вадим Рабинович заявил, что в пятницу, 28 июня в Минске состоится передача украинских пленных.

НВ собрало главные новости дня.

Рабинович заявил, что в Минске состоится передача украинских пленных, захваченных «Л/ДНР»

Народный депутат, член партии Оппозиционная платформа — За життя Вадим Рабинович заявил, что в пятницу, 28 июня в Минске должна состояться передача украинских пленных, захваченных на Донбассе пророссийскими террористическими организациями"Л/ДНР". В СБУ заявили, что ничего не знают о пленных, которых обещают освободить террористы. Читать далее…

Глава Офиса президента Богдан может уйти с должности

Глава Офиса президента Андрей Богдан не исключает, что вместо него эту должность может занять первый помощник президента Сергей Шефир. Сам Шефир опроверг информацию о том, что может стать главой Офиса президента. Читать далее…

Партия Голос отозвала еще одного кандидата в депутаты

Партия Голос Святослава Вакарчука отзывает кандидата в народные депутаты в одномандатном избирательном округе № 121 Львовской области Дмитрия Огнева. Такое решение связано с несоответствием Огнева критериям партии. Читать далее…

В Сумской области избили экс-мэра Конотопа, который баллотируется в Раду

В Сумской области неизвестные избили бывшего мэра Конотопа Артема Семенихина, который баллотируется в Верховную Раду по 160 одномандатному избирательному округу. Читать далее…

Суд отменил розыск главреда Страна.ua Гужвы

Шевченковский районный суд Киева отменил розыск главного редактора интернет-издания Страна.ua Игоря Гужвы. Читать далее…

Зеленский обратился к Путину по поводу захваченных украинских моряков

Президент Владимир Зеленский призвал главу Кремля Владимира Путина вернуть украинских моряков, захваченных РФ в международных водах в районе Керченского пролива. Читать далее…

Зеленский резко раскритиковал действия Климкина по освобождению пленных моряков

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что действия министра иностранных дел Павла Климкина могут поставить под угрозу освобождение украинских военнопленных моряков. Читать далее…

На Киев обрушился ураган

На Киев обрушился ураган, который нанес существенный материальный ущерб как самому городу, так и частной собственности его жителей. Читать далее…