Обстрелы оккупантов на юге Украины: Гуменюк назвала цели вражеских ударов 7 апреля, 11:30 В ОК Юг назвали цели оккупантов на удары (Фото:Александр Прокудин/Telegram)

На юге Украины российские оккупационные войска ведут огонь вдоль линии фронта и в тыловых районах.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, оккупанты наносят удары по сельскохозяйственным площадям и по предприятиям, где пытаются возродить экономику Украины.

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«Мы продолжаем контрбатарейную борьбу, чтобы оттеснить российские войска с левого берега и минимизировать обстрелы правого. Именно поэтому они применяют самолеты-истребители, с которых запускают управляемые авиационные бомбы, и используют беспилотники. Обстрелов еще много — 50−60 за сутки, и это достаточно мощные удары по мирному населению», — сказала Гуменюк.

Она добавила, что управляемые авиационные бомбы могут достигать нескольких десятков километров от места пуска. Эти бомбы могут наносить достаточно существенные разрушения, поскольку их разрывная сила очень мощная.

5 апреля заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский говорил, что в регионе остается сложная ситуация с безопасностью, а количество обстрелов за последние двое суток возросло.

