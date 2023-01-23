Не наступление. В разведке назвали главную угрозу Киеву со стороны РФ 23 января, 14:16 Оборонные сооружения в районе Киева (Фото:t.me/Pavliuk_KSV)

В ближайшее время Киеву будут больше угрожать ракетные удары и провокации со стороны РФ, чем повторное наступление с территории Беларуси, считает украинская разведка.

Об этом в интервью Defli сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

По его словам, признаков того, что РФ готовит новое наступление на Киев через Беларусь пока нет.

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«Там нет мощной ударно-наступательной группировки. Вторая механизированая дивизия 1-й танковой армии, которая проходила подготовку на полигонах Беларуси, теперь перебрасывается и зайдет с территории России на Купянском направлении. Это говорит о том, что там будет ротация», — сказал Скибицкий.

Он отметил, что за два месяца РФ не успеет создать мощную ударную группировку, а Украина усилила свою оборону на Киевском направлении.

«Серьезных вопросов два: первое — нанесение ракетных ударов — на территории Беларуси есть Искандеры, второе — авиация, а именно самолеты Ту-22, которые также могут выпускать ракеты Х-22. Кроме того, мы не исключаем провокаций. Но это не та угроза, которая говорит о подготовке нового наступления на Киев», — добавил он.

В декабрьском интервью The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление. По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси.

6 декабря пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко сказал, что ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, украинские пограничники не фиксируют перемещений техники и личного состава врага возле границы.

Командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что вокруг столицы создано несколько рубежей общей протяженностью около 1000 км, а граница с Беларусью представляет собой «сплошные завалы и минные поля».

