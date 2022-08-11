Резников назвал главную ошибку России при вторжении в Украину

11 августа, 12:15
Россияне пошли в наступление, не подготовившись окончательно (Фото:Генштаб)

Россияне пошли в наступление, не подготовившись окончательно (Фото:Генштаб)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что российские оккупанты 24 февраля начались вторжение в Украину, не подготовившись должным образом.

В интервью Украинской правде Резников сказал, что армия РФ не создала ударные группировки.

«По состоянию на 24 февраля россиянами не было образовано ударных группировок в полном смысле военного искусства. Это я не сам придумал как гражданское лицо, это военные мне объяснили на уровне Генштаба, что ударная группировка для наступления предусматривает определенные признаки: органы управления и органы обеспечения, и госпитали, и логистические цепочки, и ударные группы, и т. д», — отметил он.

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По словам Резникова, это и стало причиной освобождения от оккупантов Киевской, Черниговской и Сумской областей.

«Когда я выдвигался на Черниговщину, то я у генерала Николюка (командующий ОК Юг — ред.) спросил: „Что вас больше всего поразило как военного?“. И он говорит, что больше всего поразило, как россияне нарушили свои же инструкции и правила», — добавил министр.

Он рассказал, что согласно правилам, сначала артиллерия отрабатывает территорию, потом идут танки, а потом уже пехота.

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«Но они настолько были убеждены, что нахватом нас возьмут, что оставили артиллерию позади себя и танками и БТР-мы поехали на Бровары захватывать Киев. И еще и везли с собой парадную форму. Это значит, что они пошли в наступление, не будучи окончательно готовы. Поэтому и их логистические цепочки резались нами так легко. То же самое произошло и в Беларуси», — подчеркнул Резников.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Украина Алексей Резников Война России против Украины

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