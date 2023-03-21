Силы обороны отразили более 120 атак. Генштаб назвал основную цель оккупационных войск РФ 21 марта, 07:13 Силы обороны Украины отразили более 120 вражеских атак (Фото:Генштаб)

Основной целью российских оккупационных войск за прошедшие сутки оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.



Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на вторник, 21 марта.

Для достижения своей цели оккупанты сосредотачивали свои основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

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За сутки украинские защитники отразили более 120 вражеских атак.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. РФ сохраняет значительное военное присутствие на территории Беларуси, однако без явного формирования наступательных группировок. Войска РФ продолжают инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. Обстрелы из минометов и артиллерии зафиксировали в районах 26 населенных пунктов, среди которых Середина-Буда, Сопич, Стариково, Атинское, Константиновка, Кондратовка, Волфино, Александровка, Поповка, Студенок и Турья Сумской области; Каменская Слобода и Хреновка в Черниговской области; Глубокое, Мороховец, Волчанск, Землянки, Красное Первое, Двуречная, Западное, Каменка, Красное, Новомлинск, Стрелечья и Чугуевка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону украинских войск, осуществив артиллерийские обстрелы районов 11 населенных пунктов вдоль линии боевого соприкосновения. От вражеского огня пострадали, в частности, районы Купянска, Крахмального и Берестового Харьковской области; Невского, Песчаного, Белогоровки и Дибровы в Луганской области; Спорного, Торска и Новоселовки Донецкой области. Войска РФ вели безуспешные наступательные действия в направлении Новоселовского.

На Бахмутском направлении оккупанты не прекращают штурмовые действия города Бахмут. Украинские защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Предтечино и Северное. Были обстреляны Миньковка, Васюковка, Железнянское, Бахмут, Григорьевка, Ивановское, Александро-Шультино, Дилиевка, Нью Йорк, Орехово-Васильевка, Приволье и Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях оккупанты безуспешно пытались наступать в направлении населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Северное, Первомайское и Новомихайловка Донецкой области. Под многочисленные обстрелы попали, в частности, Новобахмутовка, Каменка, Авдеевка, Ласточкино, Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка, Угледар, Великая Новоселка, Орловка и Тоненькое Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях войска РФ ведут оборону. Интенсивно обстреливают, в частности, Ольговское, Малиновку, Гуляйполе, Белогорье, Орехов и Чаривне Запорожской области; Времовку, Новополье и Первомайское Донецкой области; Дудчаны, Казацкое, Благовещенское, Днепровское, Белозерку, Береговое, Красный Маяк и Янтарное Херсонской области.

Накануне представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупанты не могут завершить тактическую операцию по захвату Бахмута, но продолжают атаки «по инерции».

