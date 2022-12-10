В Николаеве избрали меру пресечения «главному бухгалтеру» оккупационной администрации

10 декабря, 21:52
Поделиться:
«Главному бухгалтеру» оккупационной администрации в Снегиревке избрали меру пресечения (Фото:MiamiAccidentLawyer/pixabay)

«Главному бухгалтеру» оккупационной администрации в Снегиревке избрали меру пресечения (Фото:MiamiAccidentLawyer/pixabay)

В Центральном районном суде города Николаева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога 59-летней жительнице Снегиревки, которая исполняла обязанности «главного бухгалтера» оккупационной администрации.

Об этом говорится на странице суда в Facebook.

Отмечается, что согласно материалам ходатайства, подозреваемая согласилась занять должность главного бухгалтера в незаконно созданном оккупационными властями органе власти, так называемой «военно-гражданской администрации города Снегиревки и Снегиревского района».

Видео дня

Функцию главного бухгалтера женщина выполняла с лета 2022 года. На должности она организовывала и контролировала работу бухгалтерского отдела оккупационной администрации государства-агрессора, занималась начислением выплат заработной платы сотрудникам администрации, формировала отчетность работы отдела.

Читайте также:

Служба безопасности разоблачила еще одну коллаборантку в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Николаевской области (Фото:СБУ/Telegram) Расселяла оккупантов в жилье эвакуированных в Снегиревке. СБУ задержала «завхоза» бывшей оккупационной администрации

За свою работу женщина получала денежное вознаграждение на сумму 70 тысяч рублей.

В ходатайстве прокурор указывал, что подозрение является обоснованным, и отмечал наличие рисков укрывательства от следствия, препятствование уголовному производству, совершение другого уголовного правонарушения.

Подозреваемая и ее защитник просили отказать в удовлетворении ходатайства и избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Сообщается, что следственный судья избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02cXe3Ei89JvUxD4i8pe7xqvgmFBbhhUAfGdVNtMDAn3jDeqiDQAqV51HHvA5QCNpwl&id=100068129551072
https://www.youtube.com/embed/VEdQKWlJHG4
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Николаевская область Суд Война России против Украины Коллаборационизм Снигуривка

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X