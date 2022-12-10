В Николаеве избрали меру пресечения «главному бухгалтеру» оккупационной администрации 10 декабря, 21:52 «Главному бухгалтеру» оккупационной администрации в Снегиревке избрали меру пресечения (Фото:MiamiAccidentLawyer/pixabay)

В Центральном районном суде города Николаева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога 59-летней жительнице Снегиревки, которая исполняла обязанности «главного бухгалтера» оккупационной администрации.

Об этом говорится на странице суда в Facebook.

Отмечается, что согласно материалам ходатайства, подозреваемая согласилась занять должность главного бухгалтера в незаконно созданном оккупационными властями органе власти, так называемой «военно-гражданской администрации города Снегиревки и Снегиревского района».

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Функцию главного бухгалтера женщина выполняла с лета 2022 года. На должности она организовывала и контролировала работу бухгалтерского отдела оккупационной администрации государства-агрессора, занималась начислением выплат заработной платы сотрудникам администрации, формировала отчетность работы отдела.

За свою работу женщина получала денежное вознаграждение на сумму 70 тысяч рублей.

В ходатайстве прокурор указывал, что подозрение является обоснованным, и отмечал наличие рисков укрывательства от следствия, препятствование уголовному производству, совершение другого уголовного правонарушения.

Подозреваемая и ее защитник просили отказать в удовлетворении ходатайства и избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Сообщается, что следственный судья избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.