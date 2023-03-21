Журналистам запретили доступ к части южных областей и портов 21 марта, 02:02 Морской порт Одессы (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Согласно приказу главнокомандующего ВСУ, были обновлены условия работы представителей СМИ в прифронтовых районах и зонах ведения боевых действий.

Согласно приказу установлены три зоны для пребывания и работы представителей средств массовой информации - красная, желтая и зеленая.

Красная — работа аккредитованных представителей СМИ запрещена:

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Одесская область - о. Змеиный, приграничная местность на приднестровском направлении;

Винницкая область – пограничная местность;

на деоккупированных территориях;

Николаевская область ( Лупарево, Лиманы, Прибужское, Любомировка, Киселевка, Новопетровка, Снегиревка);

Лупарево, Лиманы, Прибужское, Любомировка, Киселевка, Новопетровка, Снегиревка); Херсонская область - полоса прибрежных территориальных общин и отдельные зоны в пределах территориальных общин населенных пунктов Посад-Покровское, Правдино, Давыдов Брид, Малая Александровка, Высокополье, а также полоса населенных пунктов по обе стороны вдоль реки Ингулец;

Днепропетровская область - территориальные общины вдоль берега Каховского водохранилища до границы области.

К красной зоне относятся также все объекты критической и военной инфраструктуры, морские и речные порты, независимо от географического расположения.

Желтая — разрешается работа аккредитованных представителей средств массовой информации только в сопровождении офицера по связям с общественностью или другого, определенного командиром должностного лица:

Херсон ( кроме южной части);

кроме южной части); Николаевская область — Николаев, Баловно, Новая Одесса, Еланец, Нововасиловка, Ольгополь, Березнеговатское, Розановка, Новоалександровка, Дмитровка, Новоскалевка, Михайловка, Новолазаровка, Троицко-Сафоново, Заря, Лепетиха, Белая Криница, Червонское Долина, территории Очаковской и Куцурубской общин;

Днепропетровская область - Зеленодольск, Апостолово, Михаило-Заводское;

Одесская область – территориальные общины вдоль Дуная от устья Быстрого до Рени, побережья Черного моря и лиманов.

Зеленая - разрешается работа аккредитованных представителей средств массовой информации без сопровождения офицера по связям с общественностью или иного, определенного командиром должностного лица:

Кировоградская область - Бобринец, Кропивницкий, Каменка, Светловодск, по течению вдоль правого берега Днепра;

Одесская, Николаевская, Херсонская области ( за исключением местностей и объектов красной и желтой зон);

за исключением местностей и объектов красной и желтой зон); Винницкая область ( за исключением красной зоны приграничья).