Журналистам запретили доступ к части южных областей и портов

21 марта, 02:02
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Морской порт Одессы (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Морской порт Одессы (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Согласно приказу главнокомандующего ВСУ, были обновлены условия работы представителей СМИ в прифронтовых районах и зонах ведения боевых действий.

Согласно приказу установлены три зоны для пребывания и работы представителей средств массовой информации - красная, желтая и зеленая.

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Красная — работа аккредитованных представителей СМИ запрещена:

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  • Одесская область - о. Змеиный, приграничная местность на приднестровском направлении;
  • Винницкая область – пограничная местность;
  • на деоккупированных территориях;
  • Николаевская область (Лупарево, Лиманы, Прибужское, Любомировка, Киселевка, Новопетровка, Снегиревка);
  • Херсонская область - полоса прибрежных территориальных общин и отдельные зоны в пределах территориальных общин населенных пунктов Посад-Покровское, Правдино, Давыдов Брид, Малая Александровка, Высокополье, а также полоса населенных пунктов по обе стороны вдоль реки Ингулец;
  • Днепропетровская область - территориальные общины вдоль берега Каховского водохранилища до границы области.
  • К красной зоне относятся также все объекты критической и военной инфраструктуры, морские и речные порты, независимо от географического расположения.
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Желтая — разрешается работа аккредитованных представителей средств массовой информации только в сопровождении офицера по связям с общественностью или другого, определенного командиром должностного лица:

  • Херсон (кроме южной части);
  • Николаевская область — Николаев, Баловно, Новая Одесса, Еланец, Нововасиловка, Ольгополь, Березнеговатское, Розановка, Новоалександровка, Дмитровка, Новоскалевка, Михайловка, Новолазаровка, Троицко-Сафоново, Заря, Лепетиха, Белая Криница, Червонское Долина, территории Очаковской и Куцурубской общин;
  • Днепропетровская область - Зеленодольск, Апостолово, Михаило-Заводское;
  • Одесская область – территориальные общины вдоль Дуная от устья Быстрого до Рени, побережья Черного моря и лиманов.
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Зеленая - разрешается работа аккредитованных представителей средств массовой информации без сопровождения офицера по связям с общественностью или иного, определенного командиром должностного лица:

  • Кировоградская область - Бобринец, Кропивницкий, Каменка, Светловодск, по течению вдоль правого берега Днепра;
  • Одесская, Николаевская, Херсонская области (за исключением местностей и объектов красной и желтой зон);
  • Винницкая область (за исключением красной зоны приграничья).
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Война в Украине Война России против Украины журналисты

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