«У Сырского были перегибы». Кащенко объяснил, должен ли главнокомандующий ВСУ приезжать в оперативные командования бригад и корпусов

«Главнокомандующий — да, это человек не о микроменеджменте, это человек, который должен постоянно жить, чтобы работать с министром обороны, с Кабинетом Министров по реорганизации Вооруженных сил. Соответственно делать через Генеральный штаб определенные расчеты, проводить определенные опыты в войсках для того, чтобы понимать, какую модель в бригадной структуре мы видим, хотим ли видеть, какая будет работать. Это человек, который должен максимально обеспечивать, то есть работать на то, чтобы Министерство обороны обеспечивало Вооруженные силы. Это человек, который должен организовывать стратегическое планирование», - подчеркнул Кащенко в эфире Radio NV.

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В то же время, он отметил, что главнокомандующий ВСУ должен периодически куда-то выезжать, но не в бригады.

«Вот предыдущий главнокомандующий с этим имел достаточно большие перегибы с тем, что он работал в бригадах. Я не слышал, чтобы он спускался к батальонам (к ним доехать иногда сложновато). А вот ОК (операционное командование — Ред.) бригад, корпусов… Во-первых, тут же, если ты назначаешь командующих оперативных командований и командиров корпусов, значит, это люди, которым ты уже доверяешь. Если ты доверяешь, то здесь вопрос: что ты хочешь там проверить? Если мы говорим о контроле передней линии, то переднюю линию, чтобы контролировать, для этого необязательно ехать в батальон или роту», — объяснил полковник ВСУ в отставке.

Он подчеркнул, что с помощью системы Дельта можно представить линию боевого соприкосновения, не выходя из кабинета.

«То есть все, что видит, условно, дрон и этим дроном видит командир роты или командир батальона, это все видит и командующий оперативным командованием у себя. Если, например, командир батальона, условно, имеет 10 экранов, то у командующего оперативного командования их штук 20. И каждый экран разделен на несколько подэкранчиков, и за этим экраном сидит какой-то офицер, майор, следящий, фиксирующий подполковник фиксирует и в случае чего он докладывает. Поэтому я не вижу смысла работать каждый день в бригадах», — объяснил Кащенко.

В то же время, он высказал мнение, что Драпатому нужно выбрать «золотую середину», поскольку он не сможет «всех переназначить» и некоторых из командиров придется контролировать.

«Если мы выезжаем, то мы выезжаем для чего? Для того чтобы пообщаться с определенными начальниками, с которыми у нас нет прямой связи. И опять же, здесь важно, если мы общаемся с определенным начальником, хотим для себя получить информацию, то мы старшему не должны докладывать или объяснять, что я поговорил с подполковником таким, а он мне рассказал это и это. Завтра этому подполковнику голову открутят за то, что он ляпнул какую-нибудь информацию. Здесь, я считаю, нужно выстраивать систему управления, как она была у Валерия Федоровича Залужного, чтобы любой командир не боялся доложить правдивую информацию — так, как она есть», — добавил полковник ВСУ в отставке.

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Увольнение Сырского и назначение Драпатого — главное

Вечером 21 июля Зеленский заявил, что Александр Сырский покидает должность главнокомандующего ВСУ, которую он занял в феврале 2024 после отставки Валерия Залужного. Новым главкомом стал 43-летний командующий Объединенными силами Михаил Драпатый.

Увольнение Сырского произошло на фоне протестов в Киеве и других городах Украины, которые начались после отставки Федорова с поста министра обороны 16 июля. Экс-министр обороны заявил, что главнокомандующий ВСУ блокировал все инициативы его команды и «плел интриги».

22 июля Сырский прокомментировал свою отставку и заявил, что будет служить Украине до победы.

В этот же день Драпатый сообщил, что приступил к исполнению обязанностей главнокомандующего ВСУ.

22 июля исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара встретился с Драпатым. Они договорились «быть честными друг с другом» и максимально переносить войну на территорию РФ.