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Спецтема: Выборы президента Украины

Главное за выходные: задержание активистов в Киеве, старт предвыборной кампании Порошенко и нацотбор на Евровидение

Сегодня, 08:58
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Коллаж НВ

НВ собрало самые важные новости за выходные, 9-10 февраля.

На Подоле в Киеве задержали активистов. После штурма отделения полиции некоторых избили

На Контрактовой площади в Киеве задержали активистов. В полиции утверждают, что задержали группу людей в масках, у них нашли газовые баллончики и ножи. По словам активистов, задержание произошло без всяких причины на акции Кто заказал Катю Гаднзюк? Действия полиции спровоцировали штурм полицейского отделения, затем в Сеть попало видео избиения активистов Читать дальше →


Порошенко официально объявил о старте своей предвыборной кампании

Петр Порошенко официально объявил о начале своей предвыборной кампании. Он сделал это заявление на форуме Открытый диалог, который проходил во Дворце спорта в Киеве. Действующий президент представил свою предвыборную программу Читать дальше → 


В Венесуэле стартовали самые масштабные в истории страны военные учения

В Венесуэле начались самые масштабные в истории страны гражданско-военные учения Двухсотлетие Ангостуры 2019 во главе с Николасом Мадуро Читать дальше →


Генсек НАТО исключил отказ ключевых стран Запада от ядерного оружия

Генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил отказ ключевых стран Запада от ядерного оружия Читать дальше →


Выпускной в СИЗО: двум пленным украинским морякам присвоили звание лейтенантов

Два пленных украинских моряка получили первичное офицерское звание лейтенант Читать дальше →


В Киеве прошел нацотбор на Евровидение 2019

В первом полуфинале нацотбора выступило 8 участников - The Hypnotunez, LETAY, VERA KEKELIA, ЦеШо, YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes и BAHROMA. Трое из них прошли в финал Читать дальше →


В Новой Зеландии бушуют лесные пожары: тысячи людей эвакуированы

Пожарные эвакуировали около трех тысяч человек из окрестностей города Нельсон из-за лесных пожаров в Новой Зеландии Читать дальше → 


Во время протестов "желтых жилетов" в Париже сожгли машину военного патруля

Протестующие в Париже подожгли автомобиль военного антитеррористического патруля Читать дальше →


Главу Херсонского облсовета Мангера исключили из Батькивщины

Пресс-служба партии Батькивщина сообщила, что исключила из своих рядов главу Херсонского областного совета Владислава Мангера Читать дальше →


В Лос-Анджелесе вручили премии Грэмми

В Лос-Анджелесе прошло вручение музыкальной премии Грэмми Читать дальше →


Жертвами схода лавины в Гималаях стали семь человек

В результате схождения лавины, которое произошло в индийских Гималаях, погибло семь человек Читать дальше →

Теги:   Батькивщина НАТО Франция Евровидение Киев Активисты Задержание Полиция Екатерина Гандзюк Выборы президента Петр Порошенко

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