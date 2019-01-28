Главное за выходные: протесты в Венесуэле, хакерский архив о войне на Донбассе и участие Савченко в выборах
НВ собрало самые важные новости за выходные, 26-27 января.
Хакеры собрали 175 Гб данных о войне на Донбассе и связях российской власти с РПЦ
Хакеры из группы Distributed Denial of Secrets обнародовали 175 ГБ информации из России, которая была получена путем хакерских взломов и утечек данных. Архив, который попал в свободный доступ, получил название Темная сторона Кремля Читать дальше →
Кризис в Венесуэле: в ООН заявили об ухудшении гуманитарной ситуации
В Венесуэле начались масштабные протесты сторонников оппозиции и массовые аресты Читать дальше →
Савченко выдвинули кандидатом в президенты Украины
Народного депутата Надежду Савченко, которую подозревают в подготовке теракта в центре Киева, выдвинули в кандидаты на выборы президента Украины Читать дальше →
В Париже на марш против "желтых жилетов" вышли тысячи "красных платков"
В столице Франции Париже около 10 тысяч активистов, называющих себя "красными платками", провели марш против насилия, сопровождающего протестные акции "желтых жилетов" Читать дальше →
Минкульт обязал религиозные организации УПЦ МП указать связь с РФ
Минкульт Украины опубликовал перечень религиозных организаций, которым нужно внести изменения в устав и указать связь с религиозными центрами Российской Федерации Читать дальше →
Экспресс Киев-Борисполь перевез 100-тысячного пассажира
Экспресс Киев-Борисполь перевез 100-тысячного пассажира меньше чем за два месяца Читать дальше →
Трамп и его окружение более 100 раз контактировали с представителями РФ до инаугурации – NYT
Президент США Дональд Трамп и его ближайшее окружение контактировали с представителями России, Wikileaks и посредниками более 100 раз до его инаугурации во время президентской кампании 2016 года, пишет The New York Times Читать дальше →
В РФ назвали причины возгорания двух судов вблизи Керченского пролива
В РФ заявили, что основной причиной пожара двух судов считается нарушение правил безопасности при перегрузке топлива Читать дальше →
Ryanair откроет четыре новых рейса из Украины в Германию
Лоукостер Ryanair с октября 2019 года запустит четыре новых направления из Украины в Германию Читать дальше →
Умер автор мюзикла Шербурские зонтики Мишель Легран
Французский композитор Мишель Легран умер во Франции в возрасте 86 лет Читать дальше →
Мировые общественные деятели призвали спасать Европу от популистов и Путина
Французская Libération опубликовала манифест 30 европейских интеллектуалов, философов и писателей об опасности национализма и популизма Читать дальше →
В Японии фирмы получили письма с подозрительным порошком от казненных членов секты Аум Синрике
В Японии девять компаний, среди которых фармакологические фирмы и газеты, получили по почте пакеты с подозрительным порошком Читать дальше →
В Бразилии прорвало дамбу
Число погибших в результате прорыва дамбы на шахте по добыче железной руды вблизи бразильского города Брумадинью возросло до 40 человек Читать дальше →
В Москве из Третьяковской галереи украли картину Куинджи Ай-Петри. Крым
В столице РФ Москве из Третьяковской галереи украли картину Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым Читать дальше →