Главное за выходные: протесты в Венесуэле, хакерский архив о войне на Донбассе и участие Савченко в выборах Сегодня, 09:10 760 Цей матеріал також доступний українською EPA Коллаж EPA

НВ собрало самые важные новости за выходные, 26-27 января.

Хакеры собрали 175 Гб данных о войне на Донбассе и связях российской власти с РПЦ

Хакеры из группы Distributed Denial of Secrets обнародовали 175 ГБ информации из России, которая была получена путем хакерских взломов и утечек данных. Архив, который попал в свободный доступ, получил название Темная сторона Кремля Читать дальше →





Кризис в Венесуэле: в ООН заявили об ухудшении гуманитарной ситуации

В Венесуэле начались масштабные протесты сторонников оппозиции и массовые аресты Читать дальше →





Савченко выдвинули кандидатом в президенты Украины

Народного депутата Надежду Савченко, которую подозревают в подготовке теракта в центре Киева, выдвинули в кандидаты на выборы президента Украины Читать дальше →





В Париже на марш против "желтых жилетов" вышли тысячи "красных платков"

В столице Франции Париже около 10 тысяч активистов, называющих себя "красными платками", провели марш против насилия, сопровождающего протестные акции "желтых жилетов" Читать дальше →





Минкульт обязал религиозные организации УПЦ МП указать связь с РФ

Минкульт Украины опубликовал перечень религиозных организаций, которым нужно внести изменения в устав и указать связь с религиозными центрами Российской Федерации Читать дальше →





Экспресс Киев-Борисполь перевез 100-тысячного пассажира

Экспресс Киев-Борисполь перевез 100-тысячного пассажира меньше чем за два месяца Читать дальше →





Трамп и его окружение более 100 раз контактировали с представителями РФ до инаугурации – NYT

Президент США Дональд Трамп и его ближайшее окружение контактировали с представителями России, Wikileaks и посредниками более 100 раз до его инаугурации во время президентской кампании 2016 года, пишет The New York Times Читать дальше →





В РФ назвали причины возгорания двух судов вблизи Керченского пролива

В РФ заявили, что основной причиной пожара двух судов считается нарушение правил безопасности при перегрузке топлива Читать дальше →





Ryanair откроет четыре новых рейса из Украины в Германию

Лоукостер Ryanair с октября 2019 года запустит четыре новых направления из Украины в Германию Читать дальше →





Умер автор мюзикла Шербурские зонтики Мишель Легран

Французский композитор Мишель Легран умер во Франции в возрасте 86 лет Читать дальше →





Мировые общественные деятели призвали спасать Европу от популистов и Путина

Французская Libération опубликовала манифест 30 европейских интеллектуалов, философов и писателей об опасности национализма и популизма Читать дальше →





В Японии фирмы получили письма с подозрительным порошком от казненных членов секты Аум Синрике

В Японии девять компаний, среди которых фармакологические фирмы и газеты, получили по почте пакеты с подозрительным порошком Читать дальше →





В Бразилии прорвало дамбу

Число погибших в результате прорыва дамбы на шахте по добыче железной руды вблизи бразильского города Брумадинью возросло до 40 человек Читать дальше →





В Москве из Третьяковской галереи украли картину Куинджи Ай-Петри. Крым

В столице РФ Москве из Третьяковской галереи украли картину Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым Читать дальше →