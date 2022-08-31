Оружие, которое защищает президента США. Америка передает Украине систему ПВО NASAMS: что о ней известно — видео НВ

31 августа, 15:10
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ПВО NASAMS (Фото:ukrmilitary.com)

ПВО NASAMS (Фото:ukrmilitary.com)

Ко Дню Независимости Украины президент США Джо Байден сообщил о выделении новой партии современного оружия для ВСУ, среди которой и системы противовоздушной обороны NASAMS.

NASAMS — норвежско-американская система ПВО. В новом пакете военной помощи, который передадут Соединенные Штаты Украине, предусмотрено выделение шести установок, которые помогут в обороне воздушного пространства.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/mPrDBR6teFM
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NASAMS существует в стационарной и передвижной версиях. Комплекс предназначен для борьбы с маневрирующими целями на малых и средних высотах на расстоянии от 20 до 180 км. Система способна выявить и контролировать для уничтожения до 60 целей одновременно.

Эксперты отмечают, что одна установка способна защитить от ракеты город размером с Харьков.

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Редактор: Карина Пасечник

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Теги:   США Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Джо Байден Военная помощь ПВО Война России против Украины NASAMS

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