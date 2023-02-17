С июня у ВСУ. Главное о бронеавто HUSKY TSV, которые украинские военные получили от Великобритании — инфографика NV
Бронеавтомобили HUSKY TSV есть у ВСУ не позже, чем с июня (Фото:Кадр видео Navistar Defense MXT Fording via YouTube)
Первые бронеавтомобили HUSKY TSV (Tactical Support Vehicle — машина тактической поддержки) были замечены на фронте в Украине еще в июне 2022 года.
В июле командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины сообщило, что их применяют украинские десантники во время выполнения боевых задач.
В конце января Генштаб со ссылкой на Минобороны Великобритании сообщил, что эта страна предоставила ВСУ более 200 бронированных машин, в том числе и HUSKY.
NV собрал основные характеристики этих бронеавтомобилей в инфографике.