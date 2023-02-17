С июня у ВСУ. Главное о бронеавто HUSKY TSV, которые украинские военные получили от Великобритании — инфографика NV 17 февраля, 08:06 Бронеавтомобили HUSKY TSV есть у ВСУ не позже, чем с июня (Фото:Кадр видео Navistar Defense MXT Fording via YouTube)

Первые бронеавтомобили HUSKY TSV (Tactical Support Vehicle — машина тактической поддержки) были замечены на фронте в Украине еще в июне 2022 года.

В июле командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины сообщило, что их применяют украинские десантники во время выполнения боевых задач.

В конце января Генштаб со ссылкой на Минобороны Великобритании сообщил, что эта страна предоставила ВСУ более 200 бронированных машин, в том числе и HUSKY.

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NV собрал основные характеристики этих бронеавтомобилей в инфографике.