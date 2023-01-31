Не Мелитополь. Военный эксперт назвал главную задачу ВСУ на юге 31 января, 14:09 Ремонт Крымского моста — кадр из видео, обнародованного 26 января (Фото:Press Service of Taman Roads Management/Handout via REUTERS)

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко в интервью Radio NV назвал главную задачу для Вооруженных сил Украины на юге.

Комментируя подрыв железнодорожного моста под Мелитополем, в эфире Radio NV Коваленко отметил, что россияне используют этот город как основной транспортный узел — не только железнодорожные пути, но и автомобильные трассы, дороги, иногда даже локальные дороги.

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Еще одним таким транспортным узлом обозреватель Информационного сопротивления назвал Крым, куда осуществляется поставка из России через поврежденный Крымский мост.

«Это единственная логистическая артерия, которая обеспечивает южный плацдарм российской группировки в Украине. И при именно уменьшении фронта, уменьшении этого расстояния и продвижении Вооруженных сил Украины обеспечит там возможность поражения основной логистической артерии, не столько уже Мелитополя, это является, конечно, неотъемлемой составляющей влияния на возможности российских оккупантов в этой локации, но именно поражение Крымского моста является основной задачей на сегодняшний день для того, чтобы уменьшить их потенциал в будущем на южном плацдарме и не только», — подчеркнул военный эксперт.

8 октября на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины, произошел мощный взрыв.

В результате инцидента сразу несколько его пролетов обвалились в воду. Кроме того, была также серьезно повреждена железнодорожная часть конструкции.

Российская сторона в своем «расследовании» утверждает, что к подрыву моста якобы причастен глава украинской разведки Кирилл Буданов и Главное управление разведки Минобороны.

Представитель ГУР Андрей Юсов назвал обвинения со стороны ФСБ «бредом».

Украинские спецслужбы отрицают причастность к взрыву на Крымском мосту.

5 января сообщалось, что после взрыва в октябре на Крымском мосту продолжается ремонт.

