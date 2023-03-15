«Есть и у врага». Бутусов рассказал о большой проблеме ВСУ 15 марта, 14:34 Раненому украинскому военному оказывают помощь у линии фронта в Кременной, 13 марта (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Radio NV рассказал о большой проблеме Вооруженных сил Украины, отметив, что она есть и у врага.



«Основная проблема сейчас – не сама позиция, а организация и управление. Основная проблема того, что там происходит, это не проблема, что у нас какие-то позиции неудобные. Они у нас удобные. Они более удобные, чем у противника. Основная проблема в том, что мы свои преимущества не можем использовать. Это проблема, прежде всего, управления и применения войск», — заявил Бутусов в эфире Radio NV.

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Журналист подчеркнул, что необходимо считать, какие силы и средства выделяются и как они применяются.

«И должна быть ответственность прежде всего не солдат. Солдаты у нас делают, на мой взгляд, больше, чем можно было бы ожидать в такой войне. Это ответственность командиров. Я вот что-то совсем не слышу, чтобы у нас когда-нибудь кто-то это обсуждал. И те материалы, выводы, которые я видел для служебного пользования, по поводу обстоятельств оставления, например, Соледара, недостаточно тоже продуманы, далеко не во всем соответствуют обстановке», — убежден он.

Бутусов также сказал, что характер боевых действий в районе Северодонецка, Лисичанска, Соледара и Бахмута и причины ухудшения обстановки там очень похожи.

«У нас большая проблема, что, к сожалению, есть большой разрыв между применением войск и принятием управленческих решений в штабах, которые рисуют черточки на картах. Это очевидно для тех, кто находится прямо в зоне боевых действий. … Основная проблема у нас сейчас – это проблема управления большими массами наземных войск. Эти проблемы большие у нашего врага, это позволяет нам их бить, но эти проблемы есть и у нас», — отметил главный редактор Цензор.НЕТ.

Он обратил внимание на то, что в Украине отсутствует такое понятие НАТО как послеоперационный обзор или анализ своих действий.

«У нас не делают правдивые выводы из той обстановки, из тех событий, которые происходят. И цена этого очень тяжелая — то, что мы не можем разгромить противника, нас выбивают из стратегически важного Бахмута, мы теряем много жизней людей, которые терять не имеем права», — подчеркнул Бутусов.