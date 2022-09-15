«Паники нет». Главарь «ЛНР» признал, что ВСУ подошли к границам Луганской области

15 сентября, 17:02
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Украинские военнослужащие (Фото:Минобороны Украины)

Украинские военнослужащие (Фото:Минобороны Украины)

Главарь так называемой «ЛНР» Леонид Пасечник признал успехи украинских военных. Он утверждает, что ВСУ находятся у границ с Луганской областью.

Главарь оккупантов заявил, что «ситуация напряженная», но традиционно заверил, что «паники нет».

«Хочу заверить, что оснований для паники нет. Определенных успехов противник достиг. Практически на сегодняшний день он находится у границ „ЛНР“, но оснований для паники нет», — сказал Пасечник.

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ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины.

В Минобороны уточнили, что с 6 сентября защитники Украины освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тысяч кв. км территории в Харьковской области.

На фоне успехов ВСУ в регионе войска РФ наносят ракетные удары по жилым районам Харькова и объектам критической инфраструктуры.

https://www.youtube.com/watch?v=_Hotz8FZPDE
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Луганская область Контрнаступление Леонид Пасечник Война России против Украины

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