Во время войны это особенно важно. Глава ВОЗ в Украине призвал вакцинировать детей и рассказал, что стало с ковидом, — интервью НВ 22 марта, 14:26 Цей матеріал також доступний українською Глава ВОЗ в Украине Ярно Хабихт рассказал НВ, как в условиях войны его организация помогает украинским раненым, беженцам и медикам (Фото:Фото предоставлено ВОЗ в Украине)

Глава ВОЗ в Украине Ярно Хабихт — о беспрецедентных атаках оккупантов на украинских медиков, необходимости детской вакцинации и ковиде, который войне изжить не удалось.

За неполный месяц войны украинская медицинская система, не успевшая оправится от двухлетней пандемии коронавируса, переживает свои самые тяжелые дни. 24\7 медики спасают жизни как военных, так и мирных жителей, ставших жертвами российской военной агрессии практически повсюду в Украине. Счет раненых идет на тысячи.

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О том, как выглядит система здравоохранения Украины в войне, в какой помощи нуждается от международных партнеров и какую получает, НВ рассказывает доктор Ярно Хабихт, глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине. В эти дни он находится во Львове, откуда непосредственно координирует работу своей организации в Украине. Обычно сдержанный европейский чиновник не скрывает чувств, описывая ужасы войны при помощи сухих фактов и статистики.

— Назовите главные гуманитарные проблемы воюющей Украины, которые находятся в фокусе внимания ВОЗ?

— Проблем множество, но я бы выделил три основные, решением которых мы с нашими украинскими и зарубежными партнерами заняты уже сейчас. Первая — это травмы, которые нуждаются в оперативном вмешательстве и лечении. Мы доставляем в Украину специальные комплексные наборы для операционных и лечения травм, уже доставили 100 тонн такого оборудования и 118 тонн еще в пути. Часть привезенного груза уже распределена в Харьков, Киев, Днепр, Запорожье, Черкассы другие города. Я очень благодарен всем нашим водителям, организаторам и посредникам, поскольку на днях нам наконец-то удалось доставить медицинский груз и в воюющие Суммы. Каждый из доставленных наборов рассчитан на лечение 150 пациентов с травмами и 15 тыс. человек с первичными потребностями в первичной медико-санитарной помощи в течение трех месяцев. Такая работа сегодня наиболее актуальна и это то, чем мы занимаемся постоянно.

Вторая проблема — помощь тем, кто в пути. Сегодня в процессе переезда находится примерно 10% населения Украины — некоторые переселенцы остаются в западных областях страны, около 3,5 млн граждан уже покинуло Украину. Это самый объемный и стремительный миграционный кризис, который мир видел за последние несколько десятилетий. Люди в дороге также могут иметь хронические заболевания, и мы должны быть уверены, что они получают нужную медицинскую поддержку. Ведь многие из них покинули дома без препаратов, которые нужны им каждый день, — как они справятся со своим диабетом, гипертензией? Мы активно работаем с местными властями, медицинскими учреждениями не только в Украине, но и соседних странах, куда происходит миграция украинцев, чтобы эти медицинские потребности переселенцев были учтены.

Третья наша важная задача — это заручиться поддержкой всей системы ООН и организовывать гуманитарные коридоры в те украинские города, связь с которыми прервана, такими как Мариуполь. Кроме того, что медицинские потребности там не закрыты, сама жизнь изменилась в этих городах за прошедшие три недели драматическим образом. Люди там нуждаются в теплой одежде, одеялах, воде и еде и умирают от голода, жажды и переохлаждения, многим из нас это даже трудно представить.

— Вы говорите о беспрецедентной миграции украинцев. Мигрируют женщины, дети, пожилые люди, которые часто нуждаются в больших объемах медицинской помощи. Как сегодня удается решать их медицинские потребности?

— Всю прошлую неделю наша команда работала над эвакуациями тех пациентов, кому важны не только безопасность, но и сложное лечение. Сегодня вы можете видеть, что такая эвакуация активно происходит, в разные страны Европы. Например, мы активно занимаемся эвакуацией детей с онкологией, и сегодня такие дети поступают на лечение в ряд стран — от Польши до Испании. Мы находимся в постоянном контакте с представителями этих стран, чтобы убеждаться — дети получают необходимое лечение. Но важна и вторая задача: убедиться, что и оставшиеся в Украине дети и взрослые имеют доступ к медицинской помощи, этим мы тоже занимаемся.

— Сейчас в Украине много людей со сложными военными политравмами, много раненных. Как сегодня ВОЗ помогает этим людям?

— Прежде всего у нас по всей стране около 70 людей, специализирующихся на оказании экстренной медицинской помощи подобного рода, у нас также еcть два крупных центра ВОЗ в польском Жешуве и во Львове откуда мы координируем всю работу. Кроме того, мы видим, что российские войска расстреливают и машины скоро помощи, потому мы также начали поставку в Украину таких машин. Еще один ответ на эту проблему — экстренные медицинские команды, которые ВОЗ уже помогла сформировать и координирует. Мы понимаем, что Украине важны не только препараты и оборудование, но и обученный персонал.

Сегодня одна из важных тем наших обсуждений с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко и другими членами правительства — доставка в Украину команд врачей. Мы решаем вопросы как безопасно доставить эти команды в украинские города, чтобы они сразу приступили к практике. Такие группы уже сформированы, это международные команды из США, Великобритании, Германии других стран Европы. Мои коллеги в соседней комнате заняты их координацией, и мы надеемся уже скоро эти врачи присоединяться к своим украинским коллегам.

Мы также благодарны и стараемся поддержать украинских медицинских работников. На протяжении этих двух лет они на своих плечах вынесли пандемию коронавируса, работая без выходных, а последние четыре недели они ухаживают за своими пациентами в немыслимо тяжелых условиях.

— Сегодня участились случаи нападения не только на автомобили скорой помощи, российская армия также бомбит больницы и прочие учреждения здравоохранения. Дает ли ВОЗ оценку таким действиям россиян?

— Одна из функций ВОЗ — мониторить атаки на учреждения здравоохранения, по нашим данным, их атаковали в разных частях Украины уже 52 раза. ВОЗ мониторит, верифицирует эти факты и помогает миру как можно скорее узнать о них. Подчеркну, что мы не делаем военных расследований этих случаев, это не наш мандат. Мы их фиксируем и, например, [генеральный директор ВОЗ] доктор Тедрос представлял результаты этих наблюдений на совбезе ООН, отметив, что атаки на систему здравоохранения беспрецедентны. Сегодня, понимая это, мы стараемся снабжать украинских докторов и медсестер по максимуму средствами индивидуальной защиты

— Вы говорите о серьезных поставках гуманитарных грузов и инструментов экстренной медицинской помощи. Тем не менее многие украинские волонтеры продолжают искать и скупать турникеты, кровоостанавливающие препараты за рубежом, этот процесс для них сопряжен с рядом трудностей. Удается ли вам быть в контакте с волонтерами?

— Мы стараемся координировать достаточно объемный медицинский кластер, и у нас более ста партнеров внутри страны, это украинские и международные неправительственные организации. Мы стараемся чтобы информация и ресурсы с нашей помощью распространялись максимально эффективно, передаем привозимое медицинское оборудование нашим партнерам по этой сети. Я видел, что и другие международные организации работают со своими партнерами тут, в Украине. Что важно, так это то, чтобы волонтеры действительно понимали актуальные потребности медицинских учреждений, понимали динамику и приоритетность распределения инструментов и препаратов.

— В Украине в последние годы темпы вакцинации детей были явно недостаточными, чтобы выработать коллективный иммунитет от ряда опасных вирусных заболеваний. В ситуации войны и скопления людей в убежищах это создает риски. Удается ли Украине проводить вакцинацию в условиях войны?

— Вакцинации детей мы сейчас уделяем особенно пристальное внимание, не важно переезжают ли они на запад страны, за рубеж или остаются в изолированных войной городах. Мы постоянно работаем с местными властями там, где это возможно, чтобы вакцины были в доступе. Большая часть из них сейчас есть в городах, и есть их запасы. Мы стараемся сделать так, чтобы у каждого ребенка сегодня в Украине был доступ к вакцинации. К сожалению, мы видим, что по некоторым заболеваниям число вакцинированных детей начало сокращаться еще во время эпидемии коронавируса. В западных регионах Украины даже регистрировали вспышки полиомиелита. Потому с 1 февраля мы совместно с местными властями и медучреждениями начали кампанию вакцинации от полиомиелита и стараемся довести ее до конца, но понимаем, что война создает свои барьеры. Сегодня дети спят массово в не приспособленных для этого помещениях — в подвалах, холодных погребах, в замерзших машинах, честно говоря, у меня слов не хватает. Но все равно я хочу призвать родителей вакцинировать своих детей, если такая возможность есть. Во время войны это особенно важно.

— Ведете ли вы свою статистику по раненым мирным гражданам в Украине?

— В своих оценках ВОЗ полагается на офис Комиссара по правам человека в ООН, чьи сотрудники в настоящее время очень активны в Украине. Их данные свидетельствуют о более чем 2 тыс. раненых среди мирных граждан. Мы полагаемся на эти данные, когда планируем возможности помощи системе украинского здравоохранения.

— Россия распространяет фейки про биолаборатории, которые якобы существуют в Украине и производят опасные вирусы. Готовы ли в ВОЗ опровергнуть этот фейк?

— Для каждой страны, где работает ВОЗ, мы разрабатываем правила и руководства как должны работать лаборатории, чтобы все они были безопасными. И второй аспект — это наши диалоги с властями о безопасности и мерах защиты лабораторий. Мы не мониторим лаборатории в странах, это не наш мандат, мы только даем рекомендации, и прокомментировать такое заявление я не смогу.

— Последний раз мы с вами говорили в пиковый период коронавируса в Украине. Сейчас кажется, что воюющая страна победила COVID-19, мы уже не видим пугающей статистики в Украине, да и всем не до коронавируса. Так ли это?

— Нет мы не победили коронавирус, мы видим цифры, говорящие о спаде заболеваемости, и я благодарен коллегам здесь, в Украине, поскольку дневной мониторинг случаев заболевания до сих пор нам доступен, и мы знаем, что в середине февраля мы увидели так называемое плато случаев, после которого началось снижение их количества. Но мы все равно должны быть осторожны, ведь сегодня огромное количество людей перемещается по стране и за ее пределы в поисках безопасности. В категории людей 80+ Украина достигла все лишь 20% покрытия людей вакцинацией, а мы видим, как много людей в пожилом возрасте сегодня тоже путешествуют, их вывозят родственники далеко от мест проживания. Мы должны обеспечить этим людям доступ к вакцинации, тем более, что на востоке страны уровень вакцинации намного ниже, чем в Киеве.

Война, к сожалению, не отменяет ни ковид, ни необходимость носить маски, мыть руки и делать прививки. Естественно, тогда и там, где это возможно. Мы прекрасно понимаем, что для многих людей в Украине, чьи города оккупированы или разрушены, главная задача сегодня — это выжить.

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