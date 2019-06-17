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Глава УПЦ МП и нардеп Новинский встретились с российским патриархом Кириллом

Сегодня, 01:44
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Глава УПЦ МП и нардеп Новинский встретились с российским патриархом Кириллом - фото

Вадим Новинский/Facebook

Онуфрий, Кирилл и Вадим Новинский

Народный депутат от Оппозиционного блока Вадим Новинский и глава Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Онуфрий посетили РФ и встретились с главой Российской православной церкви (РПЦ) Кириллом.

Как сообщает Радио Свобода, информацию о встрече и фотографию опубликовал сам народный депутат, но позже удалил.

Информацию о визите подтвердил сайт Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, где визит Онуфрия назвали «особой радостью».

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Теги:   УПЦ МП Патриарх Кирилл Митрополит Онуфрий Вадим Новинский

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