Глава УПЦ МП и нардеп Новинский встретились с российским патриархом Кириллом
Сегодня, 01:44
Народный депутат от Оппозиционного блока Вадим Новинский и глава Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Онуфрий посетили РФ и встретились с главой Российской православной церкви (РПЦ) Кириллом.
Как сообщает Радио Свобода, информацию о встрече и фотографию опубликовал сам народный депутат, но позже удалил.
Информацию о визите подтвердил сайт Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, где визит Онуфрия назвали «особой радостью».