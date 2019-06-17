Глава УПЦ МП и нардеп Новинский встретились с российским патриархом Кириллом Сегодня, 01:44 Цей матеріал також доступний українською Вадим Новинский/Facebook Онуфрий, Кирилл и Вадим Новинский Вадим Новинский/Facebook

Народный депутат от Оппозиционного блока Вадим Новинский и глава Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Онуфрий посетили РФ и встретились с главой Российской православной церкви (РПЦ) Кириллом.



Как сообщает Радио Свобода, информацию о встрече и фотографию опубликовал сам народный депутат, но позже удалил.

Информацию о визите подтвердил сайт Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, где визит Онуфрия назвали «особой радостью».