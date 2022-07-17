Причин для излишних волнений нет. Глава Сумской ОВА опроверг информацию об «особой опасности» на выходные

17 июля, 00:55
Председатель Сумской ОВ Дмитрий Живицкий (Фото:facebook.com/Zhyvytskyy)

Председатель Сумской ОВ Дмитрий Живицкий (Фото:facebook.com/Zhyvytskyy)

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий заявил, что причин для лишних волнений в эти выходные у жителей области нет. Накануне городские головы Сум и Белополья посоветовали жителям уехать из городов на выходные.

«Сохраняйте спокойствие, не реагируете на провокационные заявления некоторых должностных лиц, не имеющих обоснованных причин. Приграничье Сумщины обстреливается из всех видов артиллерии фашистов. Действительно будьте бдительны и осторожны в 20-километровой зоне от границы. Причин для лишних волнений в эти выходные нет», — написал он в Facebook.

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Живицкий отметил, что угроза ракетных обстрелов с первого дня войны «как была, так и есть».

"Но это не повод паниковать и уезжать из городов", - подчеркнул он.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Сумы Сумская область Сумская ОГА Война в Украине Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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