Глава Северной Осетии и российские пропагандисты попали под обстрел в Запорожской области — росСМИ

5 февраля, 18:53
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Сергей Меняйло прячется от обстрела в Запорожской области (Фото:Скриншот видео ТАСС)

Сергей Меняйло прячется от обстрела в Запорожской области (Фото:Скриншот видео ТАСС)

Глава российской Республики Северная Осетия Сергей Меняйло приехал вместе с пропагандистами на оккупированную территорию Запорожской области Украины, где попал под обстрел, сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС,

Агентство утверждает, что в результате обстрела никто не пострадал.

Утверждается также, что Меняйло приехал в Запорожскую область для посещения «позиций осетинских добровольческих отрядов и мобилизованных из республики бойцов» и передачи им «гуманитарной помощи».

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Вместе с Меняйло, согласно сообщению, под обстрел попали пропагандисты ТАСС и Первого канала.

До того как возглавить Северную Осетию Меняйло был заместителем командующего Черноморским флотом РФ (2009—2011), «губернатором» оккупированного Севастополя (2014—2016), полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе (2016—2021) и членом Совбеза РФ (2016—2021).

В 2008 году принимал участие в российско-грузинской войне, возглавив отряд боевых кораблей в оккупированной РФ Абхазской автономной республике Грузии.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Запорожская область Война в Украине Российско-украинская война Сергей Меняйло Война России против Украины

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