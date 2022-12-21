Откровенный разговор. Глава польского Генштаба приехал в Украину и встретился с Залужным 21 декабря, 16:58 Валерий Залужный и Раймунд Анджейчак (Фото:Валерий Залужный / Telegram)

В среду, 21 декабря, в Украину прибыл с визитом начальник Генштаба ВС Польши Раймунд Анджейчак. Он уже встретился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

В своем Telegram-канале Залужный подтвердил, что провел встречу с Анджейчаком.

«Имел честь приветствовать в Украине начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Польша и моего друга генерала Раймунда Анджейчака», — написал Залужный.

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По его словам, визит главы польского Генштаба — это возможность откровенно обсудить ситуацию с безопасностью в регионе и сценарии ее развития.

«Благодарно, что Украина не сама в сопротивлении российской вооруженной агрессии, и в этом огромная заслуга польских братьев», — отметил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил польского генерала за оказанную международную военную помощь, включающую вооружение, военную технику, боеприпасы и необходимые материалы.

«Ценю возможность проводить профессиональную подготовку наших военнослужащих на польской территории. Вместе мы воплощаем стратегически важное решение о переходе Украины на тяжелое вооружение государств-членов НАТО. Глубокая благодарность польской стороне за лечение и реабилитацию раненых украинских воинов», — подытожил Залужный.

13 декабря спикер парламента Польши Пьотр Мюллер заявил, что Варшава не считает возможным возврат к довоенным отношениям с Россией.