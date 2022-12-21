Откровенный разговор. Глава польского Генштаба приехал в Украину и встретился с Залужным

21 декабря, 16:58
Поделиться:
Валерий Залужный и Раймунд Анджейчак (Фото:Валерий Залужный / Telegram)

Валерий Залужный и Раймунд Анджейчак (Фото:Валерий Залужный / Telegram)

В среду, 21 декабря, в Украину прибыл с визитом начальник Генштаба ВС Польши Раймунд Анджейчак. Он уже встретился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

В своем Telegram-канале Залужный подтвердил, что провел встречу с Анджейчаком.

«Имел честь приветствовать в Украине начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Польша и моего друга генерала Раймунда Анджейчака», — написал Залужный.

Видео дня

Читайте также:
«Важный жест». Дуда рассказал, когда начнут размещение систем Patriot в Польше

По его словам, визит главы польского Генштаба — это возможность откровенно обсудить ситуацию с безопасностью в регионе и сценарии ее развития.

«Благодарно, что Украина не сама в сопротивлении российской вооруженной агрессии, и в этом огромная заслуга польских братьев», — отметил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил польского генерала за оказанную международную военную помощь, включающую вооружение, военную технику, боеприпасы и необходимые материалы.

Читайте также:
Возврат к довоенным отношениям с Россией невозможен — спикер парламента Польши

«Ценю возможность проводить профессиональную подготовку наших военнослужащих на польской территории. Вместе мы воплощаем стратегически важное решение о переходе Украины на тяжелое вооружение государств-членов НАТО. Глубокая благодарность польской стороне за лечение и реабилитацию раненых украинских воинов», — подытожил Залужный.

13 декабря спикер парламента Польши Пьотр Мюллер заявил, что Варшава не считает возможным возврат к довоенным отношениям с Россией.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Польша Генштаб Украина-Польша Валерий Залужный Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X