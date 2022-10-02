Воодушевляющий успех. Глава Пентагона поздравил ВСУ с освобождением Лимана 2 октября, 04:45 Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Глава Пентагона Ллойд Остин поприветствовал успех украинских войск, которые освободили Лиман Донецкой области.

Об этом сообщает Reuters.

«Безусловно, этом значительный успех. Мы очень вдохновлены тем. что мы видим сейчас», — заявил Остин.

Глава Пентагона напомнил, что российские оккупанты использовали Лиман как логистический центр для поставок своим группировкам на востоке Украины.

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«А без этих маршрутов будет сложнее. Таким образом, перед россиянами встает своего рода дилемма. И мы считаем, что украинцы проделали большую работу, чтобы попасть туда и начать освобождать город», — заявил Остин.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в субботу, 1 октября, подтвердил, в Лимане Донецкой области подняли украинский флаг, но там еще идут бои.

Глава государства отметил, что за эту неделю украинских флагов на Донбассе стало больше, а еще через неделю — станет еще больше.

После этого министерство обороны страны-агрессора России заявило об отступлении своих войск из Лимана, назвав его «отводом на более выгодные рубежи».

