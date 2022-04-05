Глава ОВА призвал жителей Чернигова не спешить возвращаться в город 5 апреля, 16:22 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные в районе Чернигова, 2 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус призвал жителей Чернигова не спешить возвращаться домой.

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«Мы смотрим на трафик и видим искренне желание жителей Чернигова вернуться в свои дома. Плюс есть много запросов о возвращении, звонков, уведомлений. Не нужно этого сейчас делать», — сказал Чаус во время видеообращения на своем Telegram-канале.

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Глава ОВА уточнил, что в городе проблема с коммуникациями, которые уничтожены на многих участках. Он подчеркнул, что чем меньше ресурсов потребляет Чернигов, тем быстрее его восстановят.

«Когда коммуникации будут восстановлены и будет возможность вернуться, мы обязательно об этом сообщим», — сказал он.

Ранее мэр Чернигова Владислав Атрошенко сообщал, что Чернигов в результате обстрелов и атак российских оккупантов уничтожен на 70%.

5 апреля между Черниговом и Киевом восстановили полноценное транспортное сообщение.

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