Нет морального права организовывать масштабные празднования. Глава Одесской ОВА призвал горожан встречать Новый год дома

27 декабря, 20:18
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Глава ОВА призвал одесситов праздновать Новый год дома (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Глава ОВА призвал одесситов праздновать Новый год дома (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Глава Одесской ОВА Максим Марченко призвал одесситов и жителей области встречать Новый год дома в семейном кругу. Кроме того, комендантский час 31 декабря начнется как обычно в 23:00.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

«Хочу заметить по поводу комендантского часа в Новый Год. Думаю все согласны, что в такое тяжелое для страны время мы не имеем морального права организовывать масштабные празднования, пока наши воины в окопах, в тяжелейших условиях дерутся за Украину и уместнее будет отложить массовые празднования до нашей победы», — написал он.

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Кроме того, комендантский час в этот день остается без изменений и продлится как обычно, с 23:00 до 5:00 утра.

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Ранее в полиции сообщалось, что комендантский час в Украине продолжит действовать в новогоднюю ночь, а нарушителей будут задерживать.

https://www.youtube.com/embed/-JULjy-c6P0
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Одесская область Одесса Комендантский час Празднование Новый Год Рождество Война России против Украины военная администрация

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