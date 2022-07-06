Главу одного из крупнейших госагрохолдингов уличили в сотрудничестве с РФ — СБУ 6 июля, 12:19 Коллаборант передал в распоряжение оккупантов недвижимость и продукцию предприятия (Фото:СБУ)

Украинские правоохранители уличили в сотрудничестве с российскими оккупантами руководителя одного из крупнейших государственных агрохолдингов на востоке страны.

Об этом в среду, 6 июля, сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

По его словам, коллаборант передал в распоряжение прокремлевской террористической организации «ЛНР» имущественный комплекс и продукцию госпредприятия на временно оккупированной территории Старобельского района Луганской области.

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Речь идет, в частности, о старинных зданиях, внесенные в Единый реестр культурного наследия нашего государства, и оптовых партиях урожая зерновых.

«За содействие агрессору оккупационная администрация обещала злоумышленнику „сохранение должности“ руководителя захваченного агрохолдинга. В настоящее время коллаборанту сообщено о подозрении», — рассказал Дехтяренко.

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