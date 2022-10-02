Похищение гендиректора ЗАЭС: глава МАГАТЭ посетит Киев и Москву
В МАГАТЭ отметили обострение ситуации вокруг ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
На следующей неделе глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Киев и Москву.
Поездка будет частью усилий по «скорейшему внедрению зоны ядерной безопасности и безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции».
Гросси также обратился к российским оккупантам, которые похитили генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова.
«Такое задержание любого члена персонала станции само по себе будет источником серьезного беспокойства, а также из-за его психологического воздействия и давления на остальной персонал, что наносит ущерб ядерной безопасности», — заявил Гросси.
1 октября МАГАТЭ получило информацию, что российские оккупанты «временно задержали» гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова.
Месяцем ранее делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно захваченном Энергодаре. Эксперты во главе с Рафаэлем Гросси провели на территории ЗАЭС несколько часов. Сейчас на станции остаются два представителя миссии. Гендиректор МАГАТЭ сказал, что делегация устанавливает постоянное присутствие на ЗАЭС.
6 сентября МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам визита, в котором сказано, что сейчас существует острая необходимость принять временные меры для предотвращения ядерной аварии, в частности, установить безопасную зону вокруг ЗАЭС. Агентство также призвало прекратить обстрелы в районе станции, но не уточняло, кто ведет огонь.
Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену. На территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян и более 500 оккупантов, они регулярно устраивают провокации с обстрелами ЗАЭС.