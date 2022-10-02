Похищение гендиректора ЗАЭС: глава МАГАТЭ посетит Киев и Москву 2 октября, 03:17 В МАГАТЭ отметили обострение ситуации вокруг ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На следующей неделе глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Киев и Москву.



Поездка будет частью усилий по «скорейшему внедрению зоны ядерной безопасности и безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции».



Гросси также обратился к российским оккупантам, которые похитили генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова.

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«Такое задержание любого члена персонала станции само по себе будет источником серьезного беспокойства, а также из-за его психологического воздействия и давления на остальной персонал, что наносит ущерб ядерной безопасности», — заявил Гросси.

1 октября МАГАТЭ получило информацию, что российские оккупанты «временно задержали» гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова.

Инфографика: НВ

Месяцем ранее делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно захваченном Энергодаре. Эксперты во главе с Рафаэлем Гросси провели на территории ЗАЭС несколько часов. Сейчас на станции остаются два представителя миссии. Гендиректор МАГАТЭ сказал, что делегация устанавливает постоянное присутствие на ЗАЭС.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам визита, в котором сказано, что сейчас существует острая необходимость принять временные меры для предотвращения ядерной аварии, в частности, установить безопасную зону вокруг ЗАЭС. Агентство также призвало прекратить обстрелы в районе станции, но не уточняло, кто ведет огонь.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену. На территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян и более 500 оккупантов, они регулярно устраивают провокации с обстрелами ЗАЭС.