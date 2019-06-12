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Глава Любимовской ОТО попался на взятке в $25 тысяч

Сегодня, 09:20
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Глава Любимовской ОТО попался на взятке в $25 тысяч - фото

Прокуратура

Чиновник требовал деньги за выделение земельных участков

Правоохранители задокументирован факт получения крупной взятки главой Любимовской объединенной территориальной общины Днепропетровской области.

Как сообщили в военной прокуратуре, он вымогал деньги за выделение двух земельных участков на территории одного из поселков ОТО.

Свое «содействие» злоумышленник оценил в $25 тысяч.

Фото: Прокуратура

Задержали чиновника при получении всей суммы взятки. Сейчас ему готовится сообщение о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (от 8 до 12 лет).

Теги:   Земельные участки Чиновники Коррупция Днепропетровская область

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