Глава Любимовской ОТО попался на взятке в $25 тысяч
Сегодня, 09:20
Правоохранители задокументирован факт получения крупной взятки главой Любимовской объединенной территориальной общины Днепропетровской области.
Как сообщили в военной прокуратуре, он вымогал деньги за выделение двух земельных участков на территории одного из поселков ОТО.
Свое «содействие» злоумышленник оценил в $25 тысяч.
Фото: Прокуратура
Задержали чиновника при получении всей суммы взятки. Сейчас ему готовится сообщение о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (от 8 до 12 лет).