«Остаются около 20 тысяч человек». Глава Луганской ОВА призвал жителей Северодонецка эвакуироваться из города 17 апреля, 15:28 Цей матеріал також доступний українською Последствия российского обстрела Северодонецка (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В Северодонецке Луганской области остаются около 20 тысяч жителей, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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«В нашем областном центре новое кладбище, за 52 дня войны — более 400 могил. В городе до сих пор остаются около 20 тысяч человек, до 24 февраля было 130 тысяч», — написал он в Telegram.

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Гайдай также призвал тех украинцев, которые еще остаются в городе, эвакуироваться.

Утром, 17 апреля, российские оккупанты обстреляли новые районы Северодонецка. В результате попадания снарядов загорелись четыре многоэтажки.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр предупреждает, что РФ накапливает силы для эскалации боевых действий на востоке Украины, однако им не удается начать наступление, потому что ВСУ дают мощный отпор.

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