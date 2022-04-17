«Остаются около 20 тысяч человек». Глава Луганской ОВА призвал жителей Северодонецка эвакуироваться из города

17 апреля, 15:28
Цей матеріал також доступний українською
Последствия российского обстрела Северодонецка (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Последствия российского обстрела Северодонецка (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Поддержи НВ

В Северодонецке Луганской области остаются около 20 тысяч жителей, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Война России против Украины — главные события 17 апреля

«В нашем областном центре новое кладбище, за 52 дня войны — более 400 могил. В городе до сих пор остаются около 20 тысяч человек, до 24 февраля было 130 тысяч», — написал он в Telegram.

Видео дня

Гайдай также призвал тех украинцев, которые еще остаются в городе, эвакуироваться.

Читайте также:
Николай Сунгуровский
Николай Сунгуровский
Битва за Донбасс будет решающей. Сколько еще продлится война в Украине

Утром, 17 апреля, российские оккупанты обстреляли новые районы Северодонецка. В результате попадания снарядов загорелись четыре многоэтажки.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр предупреждает, что РФ накапливает силы для эскалации боевых действий на востоке Украины, однако им не удается начать наступление, потому что ВСУ дают мощный отпор.

Слушайте подкаст на эту тему
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Луганская область Северодонецк Война в Украине

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X