«Весь город заминирован». Глава Киевской ОВА призвал не спешить возвращаться в Ирпень
Ирпень после оккупации российскими войсками (Фото:REUTERS/Serhii Mykhalchuk)
Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк призвал украинцев не спешить возвращаться в Ирпень, который ВСУ освободили от российских оккупантов.
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«Наша армия освободила Ирпень от оккупантов, но враги продолжают обстреливать населенный пункт артиллерией, весь город заминирован. Поэтому говорить о возвращении местного населения в Ирпень еще очень рано. Это небезопасно», — сообщил он в Facebook.
Павлюк добавил, что вернуться можно будет, когда пройдут все запланированные этапы операции по зачистке, разминированию, проверке полицией жилых комплексов.
«Об этом мы сообщим всеми официальными источниками каждому из вас», — добавил он.
Ирпень освободили от российских оккупантов 28 марта. 50% города разрушено, под завалами могут оставаться люди.
В результате действий российских военных в городе погибли, предположительно, 200−300 мирных жителей, но точных данных нет.
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