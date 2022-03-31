«Весь город заминирован». Глава Киевской ОВА призвал не спешить возвращаться в Ирпень 31 марта, 18:24 Цей матеріал також доступний українською Ирпень после оккупации российскими войсками (Фото:REUTERS/Serhii Mykhalchuk)

Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк призвал украинцев не спешить возвращаться в Ирпень, который ВСУ освободили от российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 31 марта

«Наша армия освободила Ирпень от оккупантов, но враги продолжают обстреливать населенный пункт артиллерией, весь город заминирован. Поэтому говорить о возвращении местного населения в Ирпень еще очень рано. Это небезопасно», — сообщил он в Facebook.

Видео дня

Павлюк добавил, что вернуться можно будет, когда пройдут все запланированные этапы операции по зачистке, разминированию, проверке полицией жилых комплексов.

«Об этом мы сообщим всеми официальными источниками каждому из вас», — добавил он.

Ирпень освободили от российских оккупантов 28 марта. 50% города разрушено, под завалами могут оставаться люди.

В результате действий российских военных в городе погибли, предположительно, 200−300 мирных жителей, но точных данных нет.



Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.