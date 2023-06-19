«Хуже апокалиптических фильмов». Глава Херсонской ОГА показал последствия подрыва Каховской ГЭС в микрорайоне Остров 19 июня, 20:36 Последствия подрыва Каховской ГЭС в микрорайоне Остров (Фото:Скриншот из видео Александр Прокудин/Telegram)

Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин показал видео с улиц микрорайона Остров, на котором видны последствия подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. Видео опубликовано в Telegram Прокудина.

«Эти кадры хуже апокалиптических фильмов. Потому что это — не выдумка. Это жестокая реальность, которую принес „русский мир“ на благодатные херсонские земли», — написал Прокудин.

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Глава ОВА показал микрорайон Остров, где здания были затоплены под крышу. На все улицы нанесло ил из реки, которого до этого не было. По его словам, все дома в микрорайоне уничтожены.

Прокудин отметил, что в регионе не хватает коммунальной техники, поскольку 750 единиц техники было вывезено еще россиянами.

Глава ОГА сказал, что даже если восстановить людям жилье и предоставить им места проживания, то экологическую системы восстановить быстро не удастся.

«Но мы стоим. Боремся. И преодолеваем все, ведь рядом с нами вся Украина», — написал председатель Херсонской ОВА.

Прокудин отметил, что к ликвидации последствий затопления присоединились уже 13 регионов государства, которые предоставили своих специалистов и технику.

Он также поблагодарил за поддержку, которую Херсонщина чувствует постоянно.

Каховская ГЭС — что известно о подрыве

Войска РФ взорвали Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня. Они контролировали станцию более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Владимир Зеленский поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища. Он назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.

Украинским военным и волонтерам также удается проводить эвакуацию на левобережье. Россияне атакуют лодки с гражданскими.

По состоянию на 18 июня было известно о гибели 17 гражданских лиц в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. Из них 13 утонули, еще четыре — получили несовместимые с жизнью ранения во время эвакуации.