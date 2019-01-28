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Аномалия или закономерность

Глава Херсонской ОГА ответил на упреки в сотрудничестве с организатором убийства Гандзюк

Вчера, 22:03
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Кто заказал Катю Гандзюк? / Facebook

Екатерина Гандзюк и ее отец Виктор Гандзюк

Председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев опроверг обвинения в сотрудничестве с организатором убийства активистки Екатерины Гандзюк, озвученные отцом погибшей.

По его словам, озвученное в ходе заседания парламентской комиссии заявление является ничем иным как "провокацией нечистых людей", которые используют Виктора Гандзюка для своих "политических манипуляций".

"Анализируя последние информационные выпады, в том числе с использованием моего имени и должности, убеждаюсь, что родительское горе используется в политических манипуляциях негодяями, которые стоят в "тени", - говорится в заявлении Гордеева.

Глава Херсонской ОГА добавил, что расследование убийства Гандзюк будет "доведено до конца", а виновные - разысканы и привлечены к ответственности.

Напомним, что Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери Екатерины Гандзюк сотрудничал с партийцем Батькивщины Владиславом Мангером и партийцем Блока Петра Порошенко Андреем Гордеевым.

Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля 2018 года. Неизвестный облил девушку серной кислотой, в результате чего она получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Гандзюк скончалась в больнице 4 ноября. Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность, химические ожоги с поражением 30-39% тела, нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что объявлено о подозрении ключевому организатору нападения на нее - гражданину Левину по прозвищу Москаль-младший.

Теги:   Херсонская область Екатерина Гандзюк

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