Начальник Генштаба ВС Словакии посетил украинских военных на Таврическом направлении
Даниэль Змеко встретился с украинскими военными (Фото:Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку/Facebook)
Начальник Генштаба Вооруженных сил Словакии Даниэль Змеко посетил украинских военных на Таврическом направлении.
Как сообщили в пресс-службе Сил обороны сектора, он встретился с украинскими защитниками и защитницами.
Во время встречи украинская сторона поблагодарила Словакию за предоставленную материально-техническую помощь ВСУ.
Также говорили об эффективности боевого применения вооружения, предоставленного Словакией.
Когда именно состоялась поездка, не уточняется.
11 августа Змеко прибыл в Украину, с ним встретился главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Генералы провели конструктивную встречу, а также поработали в одном из пунктов управления.
Ранее Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Они обсудили обстановку на фронте.