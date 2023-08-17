Начальник Генштаба ВС Словакии посетил украинских военных на Таврическом направлении

17 августа, 14:42
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Даниэль Змеко встретился с украинскими военными (Фото:Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку/Facebook)

Даниэль Змеко встретился с украинскими военными (Фото:Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку/Facebook)

Начальник Генштаба Вооруженных сил Словакии Даниэль Змеко посетил украинских военных на Таврическом направлении.

Как сообщили в пресс-службе Сил обороны сектора, он встретился с украинскими защитниками и защитницами.

Во время встречи украинская сторона поблагодарила Словакию за предоставленную материально-техническую помощь ВСУ.

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Также говорили об эффективности боевого применения вооружения, предоставленного Словакией.

Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку/Facebook
Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку/Facebook
Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку/Facebook
Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку/Facebook

Когда именно состоялась поездка, не уточняется.

11 августа Змеко прибыл в Украину, с ним встретился главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Генералы провели конструктивную встречу, а также поработали в одном из пунктов управления.

Ранее Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Они обсудили обстановку на фронте.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Словакия Война России против Украины

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