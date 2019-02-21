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Глава Генштаба сообщил о завершении испытаний ракетных комплексов Куб и Тор - видео

Вчера, 13:35
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Скриншот с видео ВСУ

По словам Муженко, Куб и Тор позволят повысить потенциал ракетных войск и системы ПВО

Вооруженные силы Украины завершили испытания модернизированных зенитных ракетных комплексов Куб и Тор.

Об этом у себя в Facebook рассказал глава Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

"Завершаются испытания модернизированных зенитных ракетных комплексов Куб и Тор, которые возвращаются в боевой состав подразделений противовоздушной обороны Сухопутных войск", - написал он.

По словам Муженко, это позволит украинской армии повысить потенциал как зенитных ракетных войск, так и системы ПВО страны в целом.

Теги:   Вооружение ВСУ Виктор Муженко ЗРК ПВО

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