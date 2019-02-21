Глава Генштаба сообщил о завершении испытаний ракетных комплексов Куб и Тор - видео
Вчера, 13:35
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Вооруженные силы
Украины завершили испытания модернизированных зенитных ракетных комплексов Куб
и Тор.
Об этом у себя в Facebook рассказал глава Генерального штаба ВСУ Виктор
Муженко.
"Завершаются
испытания модернизированных зенитных ракетных комплексов Куб и Тор, которые
возвращаются в боевой состав подразделений противовоздушной обороны Сухопутных
войск", - написал он.
По словам
Муженко, это позволит украинской армии повысить потенциал как зенитных
ракетных войск, так и системы ПВО страны в целом.