Глава Генштаба сообщил о завершении испытаний ракетных комплексов Куб и Тор - видео Вчера, 13:35 1799 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео ВСУ По словам Муженко, Куб и Тор позволят повысить потенциал ракетных войск и системы ПВО Скриншот с видео ВСУ

Вооруженные силы Украины завершили испытания модернизированных зенитных ракетных комплексов Куб и Тор.

Об этом у себя в Facebook рассказал глава Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

"Завершаются испытания модернизированных зенитных ракетных комплексов Куб и Тор, которые возвращаются в боевой состав подразделений противовоздушной обороны Сухопутных войск", - написал он.

По словам Муженко, это позволит украинской армии повысить потенциал как зенитных ракетных войск, так и системы ПВО страны в целом.