Глава Донецкой ОВА призвал местных жителей уехать из-за угрозы эскалации

3 апреля, 23:47
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Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко (Фото:Павел Кириленко / Facebook)

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко (Фото:Павел Кириленко / Facebook)

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко призвал местных покинуть регион из-за возможной военной эскалации.

Война России против Украины - последние события 3 апреля

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

 «Не только вблизи линии разграничения, но всему населению мы настоятельно рекомендуем, чтобы они уезжали. Всем необходимым транспортом по определенным маршрутам мы обеспечиваем и четко указываем как, по какому пути они будут ехать. Чем меньше будет людей в данном случае, тем легче будет защищать территорию. Потому что враг именно местное население использует для того, чтобы достичь своих дерзких планов», — отметил Кириленко.

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Глава ОВА также отметил, что в населенных пунктах Авдеевка, Марьинка, Красногоровка пока неспокойно, ситуация как была острая, так и остается.

https://www.youtube.com/watch?v=okhK1T5dyOQ&t=282s
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Донецкая область Павел Кириленко Война России против Украины

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