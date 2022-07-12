Глава Донецкой ОВА поручил эвакуировать как можно больше жителей области до 1 октября 12 июля, 23:54 Эвакуация из Донецкой области (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Глава Донецкой ОВА поручил эвакуировать как можно больше жителей области до 1 октября.

В эфире телемарафона он заявил, что такое поручение он дал главам местных администраций.

«Нынешний отопительный сезон в области будет крайне сложный, без газа. Мы рассчитываем, что к началу зимнего периода в Донецкой области останутся максимум 230 тыс. человек»

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Он также добавил, что имеющиеся в области электросети точно не выдержат зимнего объема потребления, и заверил, что власти прилагают все усилия для скорейшей эвакуации местных жителей.

11 июля Кириленко заявил, что из подконтрольных Украине районов Донецкой области выехали почти 80% населения.

Ранее Генштаб сообщал, что основные усилия оккупантов направлены на то, чтобы установить окончательный контроль над Луганской областью и попытаться окружить ВСУ в Донецкой области.



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