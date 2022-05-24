«Это не отступление». Глава Донецкой ОВА объяснил, почему ВСУ оставили Светлодарск 24 мая, 20:13 Цей матеріал також доступний українською Украинский военнослужащий в районе Донбасса (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

ВСУ отошли от Светлодарска для перегруппировки, и чтобы сберечь жизни украинских военных, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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«Это было сделано логично и правильно, чтобы сберечь личный состав и в дальнейшем уже не только удерживать врага, но, и с перегруппированием иметь возможность очищать территории, несмотря на то, насколько сложная ситуация», — сказал он в комментарии Донбасс Реалии.

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Кириленко подчеркнул, что российская пропаганда будет распространять информацию о том, что ВСУ отступили, а это не соответствует действительности.

«Это исключительная перегруппировка и это правильное логичное решение в данной ситуации… Это не отступление», — заявил он.

Глава ОВА добавил, что Свертлодарск находился вплотную к оккупированной территории и сейчас оказался под контролем не только российских оккупантов, но и боевиков террористической группировки «ДНР».

Ранее глава Светлодарской военной администрации Сергей Гошко сообщал, что оккупанты 24 мая вошли в город Светлодарск и уже вывесили российский флаг над горсоветом.

По данным Кириленко, в городе оставалось около 10 тысяч мирных жителей.

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