Глава Черновицкой епархии УПЦ (МП), где проходили обыски СБУ, скрылся в Молдове

3 декабря, 06:08
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Мелетий провел богослужение в Молдове (Фото:Episcopia de Ungheni в Nisporeni/Facebook)

Мелетий провел богослужение в Молдове (Фото:Episcopia de Ungheni в Nisporeni/Facebook)

Митрополит Черновицкой епархии УПЦ (МП) Мелетий, у которого СБУ нашли российское гражданство, находится в Молдове.

Мелетий 1 декабря в Епископском соборе князя Невского в Унгенах вместе с местным архиереем Петру провел совместную литургию в честь юбилея духовной службы.

Сообщается, что Мелетия сопровождали служители Черновецкой епархии. После праздничной части служители церкви посетили детский сад.

Видео дня

https://www.facebook.com/episcopia.ungheni/posts/pfbid02Zvbb2qHj92m4LZfWzLfaTKHHUGjC6jjaxzzWbsPPBDp7bUDHoNbvvWb7vpV8jczHl&show_text=true&width=500
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В пятницу, 25 ноября, СБУ провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП). В результате были обнаружены методички из Москвы, российское гражданство и удостоверения оккупантов.

https://www.youtube.com/embed/TQ_PzJgnkYQ
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Религия Молдова УПЦ МП

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