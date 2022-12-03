Глава Черновицкой епархии УПЦ (МП), где проходили обыски СБУ, скрылся в Молдове 3 декабря, 06:08 Мелетий провел богослужение в Молдове (Фото:Episcopia de Ungheni в Nisporeni/Facebook)

Митрополит Черновицкой епархии УПЦ (МП) Мелетий, у которого СБУ нашли российское гражданство, находится в Молдове.



Мелетий 1 декабря в Епископском соборе князя Невского в Унгенах вместе с местным архиереем Петру провел совместную литургию в честь юбилея духовной службы.

Сообщается, что Мелетия сопровождали служители Черновецкой епархии. После праздничной части служители церкви посетили детский сад.

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В пятницу, 25 ноября, СБУ провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП). В результате были обнаружены методички из Москвы, российское гражданство и удостоверения оккупантов.

