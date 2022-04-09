«Очень тяжело стало в городе». Глава Лисичанской администрации призвал жителей города эвакуироваться из-за усиления обстрелов 9 апреля, 17:19 Цей матеріал також доступний українською Поврежденное обстрелом российских оккупационных войск здание в Лисичанске (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Глава Лисичанской городской военно-гражданской администрации Луганской области Александр Заика обратился к жителям города с призывом эвакуироваться в кратчайшие сроки из-за постоянных обстрелов российской оккупационной армией.

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«Ситуация в городе очень напряженная, поэтому я прошу вас эвакуироваться. Очень тяжело стало в городе, уже летят снаряды вражеские в любые места (в городе — ред.), определять мы их не будем, но очень, очень, очень тяжело и страшно», — сказал Заика в видеообращении, которое разместил в своем Telegram-канале глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Он отметил, что гуманитарная помощь есть, «но это же не значит, что она вам спасет жизнь в том плане, что куда прилетит вражеский снаряд».

До этого 9 апреля глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты обстреляли жилые кварталы в Лисичанске, Северодонецке и Рубежном Луганской области.

В результате вражеских обстрелов в области возникли пожары, один человек погиб, еще четверо ранены.

По словам Гайдая, в Лисичанске пылает многоэтажка, АЗС и предприятие. Тушение невозможно из-за обстрелов.

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