«Контрнаступление ВСУ изменит правила игры». Интервью NV с Игалем Левиным — о взрывах в Джанкое и живучести Гиркина 21 марта, 18:41 Эксклюзив NV Оборона Бахмута продолжается (Фото:t.me/osirskiy)

Украинское контрнаступление довольно кардинально поменяет дальнейшие правила игры, считает военный аналитик, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.

После него, предполагает эксперт, можно даже будет спрогнозировать, когда закончится война.

В интервью Radio NV Левин также рассказал, почему ВСУ важно бить по военным целям в Джанкое и почему военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков), который в хамской манере обращается к диктатору Владимиру Путину, до сих пор жив.

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— Хочу сначала с вами поговорить о том, что случилось в Джанкое. Как сообщает Главное управление разведки Украины, ударом беспилотников были уничтожены российские крылатые ракеты Калибр-НК во время их транспортировки по железной дороге. Военные аналитики говорят о том, что сам по себе Джанкой — очень важный военный хаб для российских оккупантов. А почему так?

— Ж/д-развязка. Если вы направляетесь в оккупированный Севастополь из России — через Джанкой, через Крымский мост, если в Украину — тоже через Джанкой. Это ворота в Крым, вход-выход. Там, кстати, аэродром, есть военная база, есть склады, всевозможная другая инфраструктура. Очень-очень вкусный и лакомый кусочек с точки зрения целеуказания.

Ключевой объект, ключевая территория, если мы говорим об оккупированном Крымском полуострове.

— Издание Астра имеет свои источники и они сообщили, что были повреждены локомотивное депо, здание охраны вокзала, товарно-материальный и топливный склады. ГУР никогда еще, мне кажется, не комментировало удары по Крыму. Мы помним, что какие-то разные неопознанные летающие объекты туда прилетали, помним и атаку морскими дронами, но никогда разведка об этом не говорила. Как вы считаете, а почему такое заявление по поводу Калибров мы получили сейчас?