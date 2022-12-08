«В Москве хотели бы его уничтожить». Почему Гиркин вернулся в Россию не в пакете для «двухсотых» — Гармаш 8 декабря, 12:12 Эксклюзив НВ Главарь террористов Гиркин (Фото:ГУР)

Главный редактор издания Остров Сергей Гармаш в эфире Радио НВ объяснил, как российскому военному преступнику и бывшему главарю «ДНР» Игорю Гиркину (Стрелкову) удалось выжить на фронте и вернуться невредимым в Москву.

«Напомню, что Гиркину восемь лет был запрещен въезд на территорию „ДНР“ и он просто воспользовался началом этой „частичной“ мобилизации для того, чтобы приехать на оккупированную территорию воевать, так сказать. Но думаю, что местные не заинтересованы в создании какого-то героического ореола вокруг Гиркина. Он является конкурентом, в частности властям, которые он критиковал в последнее время очень жестко. И думаю, что он не сможет остановиться, будет критиковать дальше», — считает Гармаш.

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Террорист, по мнению журналиста, пытается попасть в «свою» среду стать снова актуальным. Он делает все, чтобы остаться на «плаву», а российские власти, по словам Гармаша, делают все, чтобы Гиркина не было в инфопространстве.

«Думаю, что многие в Москве хотели бы его уничтожить, в частности, используя то, что он находился в Украине. Но ведь мы помним, что и наше ГУР объявляло вознаграждение за его голову, и еще несколько организаций. Думаю, что для россиян после этого уничтожать его опасно по идеологическим [мотивам]: это может показать эффективность наших спецслужб. Поэтому он вернулся в Россию не в пакете для „двухсотых“, а на своих ногах», — добавил Гармаш.

Российский террорист Игорь Гиркин в октябре был замечен в военной форме и портупее с пистолетом в Ростовской области.

Тогда Главное управление разведки Министерства обороны Украины объявило за задержание Гиркина награду в размере $100 тысяч.

Но вскоре террорист бесславно вернулся в Москву.

В августе 2022-го он уже пытался попасть на войну в Украине.

Тогда он планировал сделать это из-за временно оккупированного Крыма, и даже выбрил с целью конспирации усы, однако все равно был задержан российскими спецслужбами, которые вернули его домой.

В настоящее время Гиркин находится в международном розыске.

Окружной суд Гааги приговорил его к пожизненному заключению, признав виновным в уничтожении пассажирского лайнера Malaysia Airlines на Донбассе в 2014 году.

Жертвами этого военного преступления стали 298 человек.