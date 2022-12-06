Выгнали из полка. Гиркин бесславно вернулся в Москву, так и не побывав на фронте 6 декабря, 13:26 Игорь Гиркин приговорен судом в Гааге к пожизненному заключению (Фото:t.me/strelkovii)

Российские военный преступник и бывший главарь прокремлевской террористической организации «ДНР» Игорь Гиркин, который заявил, что отправился на войну против Украины, бесславно вернулся в Москву.

Об этом он рассказал во вторник, 6 декабря, у себя в Telegram-канале.

По словам Гиркина, по прибытию в Украину, он был зачислен в одно из подразделений оккупационных войск РФ, после чего отбыл на полигон, а спустя несколько недель узнал, что его имени в списках личного состава больше нет.

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«В конце ноября я с некоторым недоумением выяснил, что не просто не состою в должности в своем батальоне, но и вообще никак не числюсь в штатах N-ского полка. Пытаясь далее понять свой статус, довольно быстро установил, что в списках личного состава N-ской бригады — меня тоже давно нет… Вскоре после зачисления в маршевую роту меня перевели в N-ский полк, в который я был зачислен ровно на один день (утром внесен в списки, вечером — безследно вынесен). Все эти манипуляции (вероятно, проделанные под давлением „сверху“) никакими приказами не оформлялись», — пожаловался террорист.

В августе 2022-го он уже пытался попасть на войну в Украине.

Тогда он планировал сделать это через временно оккупированный Крым, и даже сбрил в целях конспирации усы, однако в итоге все равно был задержан российскими спецслужбами, которые вернули его домой.

На данное время Гиркин находится в международном розыске.

Окружной суд Гааги приговорил его к пожизненному заключению, признав виновным в уничтожении пассажирского лайнера Malaysia Airlines на Донбассе в 2014 году.

Жертвами этого военного преступления стали 298 человек.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины объявило за поимку Гиркина награду в размере $100 тысяч.

