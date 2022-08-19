«Кто здесь клоун?»: Гиркин похвалил Зеленского, назвав военное руководство РФ «петухами» 19 августа, 17:27 Игорь Гиркин отметил, что, ненавидя Владимира Зеленского, он признает его успехи (Фото:Коллаж НВ)

Российский террорист Игорь Гиркин, давший старт оккупации РФ отдельных районов Донбасса в 2014 году, неожиданно похвалил президента Владимира Зеленского.

В своем Telegram-канале он заявил, что при его руководстве Украина сумела не только сорвать запланированный Кремлем блицкриг, но и умело воспользоваться появившимися у нее возможностями.

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Бывший главарь боевиков «ДНР» отметил, что, несмотря на то, что считает Зеленского «редкостной мразью», а россияне называют его «клоуном», украинский лидер:

никуда не удрал, в бункер не спрятался;

объявил, запустил и провел всеобщую мобилизацию;

добился массированных поставок оружия от НАТО;

«вокруг пальца» обвел кремлевских партнеров с «деэскалацией» ( получив многое и не выполнив со своей стороны ничего);

твердо и уверенно объявил о целях войны и столь же твердо — даже об условиях переговоров о перемирии.

«А у нас? А у нас в конце 6-го месяца войны (не говоря уже о восьми предыдущих годах) раззолоченные петухи по-прежнему играются в танковые биатлоны и проводят фестивали военных оркестров… Вот и спрашивается: „А кто здесь клоун?“», — написал Гиркин.

Фото: Стрелков Игорь Иванович/t.me

Последние месяцы он резко критикует российское военное командование за его стратегические провалы в Украине.

Признавая все более очевидные успехи ВСУ, Гиркин утверждает, что, если бы вторжением РФ руководил он, то оно якобы было бы намного успешнее.

Более того, он попытался пробраться на временно оккупированные территории, и даже сбрил в целях конспирации свои усы, однако, несмотря на это и использование фальшивого паспорта прикрытия, был разоблачен и задержан российскими силовиками в оккупированном Крыму.

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