«Аналоговнетные» проблемы. Куда делись три Кинжала, которые Россия утром 28 июля запустила по Украине — авиаэксперт Романенко

28 июля, 16:16
Поделиться:
Обломок сбитой в Киеве российской ракеты Кинжал, январь 2024 года (Фото: ГСЧС)

Обломок сбитой в Киеве российской ракеты Кинжал, январь 2024 года (Фото: ГСЧС)

Куда делись три аэробаллистические ракеты Кинжал, которые Россия утром 28 июля запустила по Украине, и которые, как пишет один из военных блогеров, «мы не можем до сих пор найти», в эфире Radio NV объяснил авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

Валерий Романенко

авиационный эксперт

Здесь ситуация такова, что, скорее всего, Кинжалы либо не устойчивы к РЭБ, потому что у них… Понимаете, какая проблема гиперзвукового оружия?

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Война России против Украины Х-47 Кинжал Радио NV Воздушные силы Вооруженных сил Украины РЭБ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies