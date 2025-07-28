«Аналоговнетные» проблемы. Куда делись три Кинжала, которые Россия утром 28 июля запустила по Украине — авиаэксперт Романенко
Обломок сбитой в Киеве российской ракеты Кинжал, январь 2024 года (Фото: ГСЧС)
Куда делись три аэробаллистические ракеты Кинжал, которые Россия утром 28 июля запустила по Украине, и которые, как пишет один из военных блогеров, «мы не можем до сих пор найти», в эфире Radio NV объяснил авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.
Валерий Романенко
Здесь ситуация такова, что, скорее всего, Кинжалы либо не устойчивы к РЭБ, потому что у них… Понимаете, какая проблема гиперзвукового оружия?