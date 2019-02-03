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Гибридные войска пять раз обстреляли украинские позиции - сводка ООС

Сегодня, 18:16
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С начала текущих суток, 3 февраля, гибридные войска на Донбассе пять раз обстреляли позиции украинских военных. Потерь в рядах Вооруженных сил Украины нет.

Об этом говорится в сводке штаба Операции объединенных сил по состоянию на 18:00.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Север пророссийские боевики обстреляли позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Новотошковское, а из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов - в районе хутора Свободный.

Также позиции украинских войск были обстреляны в районе поселка Зайцево и с автоматических гранатометов вблизи населенного пункта Луганское.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Восток преступники обстреляли позиции военных из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Павлополь.

Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных, отметили в штабе ООС.

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