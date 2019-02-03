Гибридные войска пять раз обстреляли украинские позиции - сводка ООС Сегодня, 18:16 468 Цей матеріал також доступний українською

С начала текущих суток, 3 февраля, гибридные войска на Донбассе пять раз обстреляли позиции украинских военных. Потерь в рядах Вооруженных сил Украины нет.

Об этом говорится в сводке штаба Операции объединенных сил по состоянию на 18:00.



В полосе действий оперативно-тактической группировки Север пророссийские боевики обстреляли позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Новотошковское, а из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов - в районе хутора Свободный.



Также позиции украинских войск были обстреляны в районе поселка Зайцево и с автоматических гранатометов вблизи населенного пункта Луганское.



В полосе действий оперативно-тактической группировки Восток преступники обстреляли позиции военных из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Павлополь.



Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются.



Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных, отметили в штабе ООС.