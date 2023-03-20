Гибель военных в учебном центре Десна: в ГБР раскрыли обстоятельства
Стали известны обстоятельства гибели военных в учебном центре Десна (Фото:Википедия)
Госбюро расследований выяснило обстоятельства гибели четырех военных в 169-м учебном центре Десна имени князя Ярослава Мудрого в Черниговской области.
Как сообщила пресс-служба ведомства в Telegram, 18 марта во время штатных стрельб в воинской части сдетонировал снаряд.
Сотрудники ГБР сразу выехали на место происшествия, провели осмотр, изъяли вещественные доказательства.
Тела четырех военнослужащих направлены в Черниговское областное бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения соответствующих исследований.
Зарегистрировано уголовное производство по факту нарушения правил обращения с оружием (ст. 414 КК Украины).
Процессуальное руководство осуществляет Деснянская специализированная прокуратура в сфере обороны.
О гибели военных в результате «чрезвычайного происшествия» ранее сообщала пресс-служба учебного центра Десна.