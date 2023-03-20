Гибель военных в учебном центре Десна: в ГБР раскрыли обстоятельства

20 марта, 10:19
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Стали известны обстоятельства гибели военных в учебном центре Десна (Фото:Википедия)

Стали известны обстоятельства гибели военных в учебном центре Десна (Фото:Википедия)

Госбюро расследований выяснило обстоятельства гибели четырех военных в 169-м учебном центре Десна имени князя Ярослава Мудрого в Черниговской области.

Как сообщила пресс-служба ведомства в Telegram, 18 марта во время штатных стрельб в воинской части сдетонировал снаряд.

Сотрудники ГБР сразу выехали на место происшествия, провели осмотр, изъяли вещественные доказательства.

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Тела четырех военнослужащих направлены в Черниговское областное бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения соответствующих исследований.

Зарегистрировано уголовное производство по факту нарушения правил обращения с оружием (ст. 414 КК Украины).

Процессуальное руководство осуществляет Деснянская специализированная прокуратура в сфере обороны.

О гибели военных в результате «чрезвычайного происшествия» ранее сообщала пресс-служба учебного центра Десна.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Военные учения Десна Черниговская область Государственное бюро расследований (ГБР) Война России против Украины

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