Подоляк: Гибель Вадатурского — продуманное и организованное Россией умышленное убийство

31 июля, 15:39
Последствия попадания российского снаряда в дом семьи Вадатурских (Фото:Николаевская областная прокуратура)

Последствия попадания российского снаряда в дом семьи Вадатурских (Фото:Николаевская областная прокуратура)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что считает гибель главы Нибулона Алексея Вадатурского продуманным и организованным Россией умышленным убийством.

Подоляк подчеркнул, что точное попадание ракеты не просто в дом, а в конкретное крыло — спальню — не оставляет сомнений в наведении и корректировке удара.

«Еще раз: Вадатурского сделали конкретной целью», — заметил советник главы ОП.

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Он отметил, что Вадатурский был одним из самых крупных аграриев страны, ключевым человеком в регионе и крупным работодателем. Он был Героем Украины, преданным государству, фанатиком своего дела и легендой украинского бизнеса, добавил Подоляк, выразив соболезнования семье и близким Алексея Вадатурского.

«Российские варвары продолжают кампанию террора, пытаясь запугать, дестабилизировать и сломать украинское общество. По мнению кремлевских маньяков, кампания резонансных терактов высокой интенсивности (издевательство над нашими пленными и их увечья, зафиксированные на видео, ракетная атака на винницкий Дом офицеров, термобарический внутренний подрыв барака с нашими ребятами в Еленовке и точечный удар по известному лицу, имеющему прямое отношение к зерну) должна заставить украинцев стать на колени, открыть ворота и сдать государство. Каждое преступление заставляет нас чувствовать боль, но мы проживаем ее и становимся только более закаленными», — пишет Подоляк.

Он также добавил, что в истории еще не было случая, когда террористы заставили бы кого-нибудь сдаться.

«Россия совершила огромную ошибку, став на эту скользкую тропу. Эта ошибка станет для нее не просто катастрофической — она впишет слово „россия“ черными буквами в мировую историю», — подчеркнул советник главы ОП.

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Напомним, во время массированных обстрелов Николаева со стороны РФ в ночь на 31 июля погиб Герой Украины, владелец крупнейшей в стране зерноторговой компании Нибулон Алексей Вадатурский и его супруга Раиса.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Николаев Нибулон Алексей Вадатурский Михаил Подоляк Война России против Украины

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