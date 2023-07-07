Туристы погибли от удара молнии. Спасатели заявили, что гид не зарегистрировал поход на Говерлу 7 июля, 13:18 На Говерле из-за попадания молнии погибли мужчина и ребенок (Фото:ГСЧС)

Мужчина и ребенок, которые погибли на Говерле из-за удара молнии, поднимались на вершину в составе туристической группы, но гид не зарегистрировал поход.

Об этом сообщила представительницы ГСЧС в Ивано-Франковской области Кристина Перцович, пишет Укринформ.

«По словам очевидцев, это была группа туристов в составе 26 человек. Они шли в сопровождении гида. На вершине семья отлучилась от основной группы. В то время там была сильная гроза, туман и сложные погодные условия», — уточнила она.

Видео дня

Перцович добавила, что в туристической группе были дети, но гид принял решение подниматься на вершину по самому сложному маршруту.

В ГСЧС также уточнили, что погибла 9-летняя девочка и ее отчим 1986 года рождения из Харьковской области.

По предварительным данным, трагедия произошла на глазах мамы ребенка. Ее в шоковом состоянии сопровождали к посту Заросляк и госпитализировали в больницу в Яремче.

6 июля стало известно, что два человека погибли на синем туристическом маршруте на горе Говерла из-за попадания молнии. Спасатели спускали тела с горы.