В Хмельницкой области обнаружили тела троих подростков в автомобиле, упавшем в водоем

Около 16:00 автомобиль обнаружили в водоеме в соседнем селе. Внутри находились тела троих пропавших подростков (Фото: Полиция)

В Хмельницкой области погибли трое подростков в возрасте 13, 15 и 16 лет. Их тела нашли в автомобиле ВАЗ-21099, обнаруженном в водоеме возле села Гуменцы Каменец-Подольского района.

Об этом 30 октября сообщила полиция Хмельницкой области.

По предварительным данным правоохранителей, ДТП могло произойти 30 октября около 03:40.

Около 11:00 31 октября в полицию обратился местный житель и сообщил об исчезновении своей 13-летней дочери. Накануне вечером девочка пошла на день рождения к другу, однако домой не вернулась. Вместе с ней пропали еще двое подростков в возрасте 15 и 16 лет, которые также были на праздновании.

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Полицейские начали поисковую операцию, обследовали территорию общины и передали ориентировки всем нарядам. В ходе поисков правоохранители установили, что незадолго до исчезновения подростки передвигались на автомобиле ВАЗ-21099.

Около 16:00 автомобиль обнаружили в водоеме в соседнем селе. Внутри находились тела троих пропавших подростков.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства и причины аварии. Ведется расследование.