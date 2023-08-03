Гибель руководства МВД в авиакатастрофе: пяти чиновникам ГСЧС сообщено о подозрении 3 августа, 13:29 В авиакатастрофе в Броварах погибли девять сотрудников МВД, в том числе глава министерства Денис Монастырский (Фото:REUTERS / Nacho Doce)

Пяти чиновникам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые, по данным Офиса генпрокурора, были причастны к гибели руководства министерства внутренних дел 18 января, ГБР сообщило о подозрении.

Офис генерального прокурора в Telegram отмечает, что должностным лицам Управления авиации ГСЧС и специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты инкриминируют нарушение правил безопасности полетов, повлекшее гибель людей и большой материальный ущерб (ч. 3 ст. 276 УК Украины).

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Сообщается, что начальнику службы безопасности полетов этого же отряда сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).



По данным следствия, должностные лица «допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», что привело к гибели людей. В ходе досудебного расследования поминутно восстановлен день аварии, в том числе расшифрованы «черные ящики».



Сообщается, что чиновники ГСЧС, несмотря на предостережения внутренних инструкций и требований законодательства, привлекли к перевозке делегации вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области. Воздушное судно не имело разрешительных документов на выполнение других видов полетов.

По сообщению Офиса генпрокурора, во время подготовки к полету командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, в частности о крайне неблагоприятных погодных условиях над городом Бровары. Сам экипаж не имел соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов. Однако ни один из должностных лиц ответственных за безопасность полетов его не отменил и не перенес вылет до момента наступления благоприятных погодных условий.

Сообщается, что из-за сложных погодных условий экипаж вертолета вынужден был выполнять полет на предельно низкой высоте. Командир экипажа увидел препятствие и начал совершать маневр облета, однако резко поднялся вверх. Он потерял ориентировку в пространстве и во время завершения маневра допустил столкновение с землей, вследствие отсутствия необходимых навыков.

По данным Офиса генпрокурора, среди подозреваемых начальник Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины, и.о. командира части, заместитель командира по летной подготовке, командир авиационной эскадрильи, начальник службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

Сообщается, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Утром 18 января в жилом квартале в Броварах упал вертолет, на борту которого было руководство МВД Украины. Среди 14 погибших в результате катастрофы — министр Денис Монастырский. Вертолет упал возле детсада, погиб один ребенок.

Позже выяснилось, что в Броварах упал вертолет ГСЧС, на борту которого было руководство МВД Украины. Среди погибших — глава МВД Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Они направлялись в командировку в Харьковскую область.

Информация о жертвах в течение дня поступала противоречивая. Сейчас известно о 14 погибших (не 17−18, как сообщалось ранее), из них один ребенок (ранее были данные о четырех погибших детях). Из погибших 9 человек находились на борту вертолета. 25 пострадавших находятся в больнице, из которых 10 детей.

7 февраля Верховная Рада назначила главу Нацполиции Игоря Клименко главой МВД.