«Осколок попал в сердечко». Прабабушка погибшего годовалого мальчика в Херсонской области рассказала о моменте российской атаки

9 июля в результате атаки российского дрона в одном из населенных пунктов Херсонского района погиб годовалый мальчик . Его прабабушка рассказывает, что ребенок только учился ходить и любил гулять на свежем воздухе.

Об этом в пятницу, 18 июля, сообщает Суспільне Херсон.

Как рассказала журналистам прабабушка ребенка Галина Михеда, в тот день они были вместе во дворе. Дима играл игрушками в манеже, который стоял возле дома. Женщина рассказывает, что сначала увидела беспилотник, который начал снижаться, после чего она услышала взрыв.

«Волна пошла в сторону крыши. Также побило окно и двери. Полностью снесло калитку и ворота», — рассказала она.

Ребенок из-за атаки беспилотника получил смертельное ранение.

«Осколок попал прямо в его сердечко. Такое отверстие было. И сердце, и легкие поражены. Он умер мгновенно. Рядом с ним был отец. Он кричал: „Бабушка, спаси мне его!“ А я уже не могла ничего сделать», — вспоминает женщина.

Женщина также уверена, что российские оккупанты видели манеж и детские коляски во дворе. Отец воспитывал мальчика вдвоем с бабушкой. Мальчику был год и два месяца.

По словам женщины, ребенок некоторое время жил у матери в Хмельницком. Однако, она добавляет, что женщина издевалась над ним, поэтому они обратились в социальные службы, чтобы забрать мальчика.

Прабабушка ребенка также говорит, что Дима любил играть с попугаями, которых семья держала дома. После похорон птичек выпустили из клетки на волю.

«Пусть летают. Может, где-то там прилетят к нему. Он любил попугаев. Птички были ручными. Сядут ему на голову или ручку, а он с ними забавлялся. Не задевал, не давил, только гладил их», — вспоминает она.

9 июля в селе Правдиное Белозерской общины на Херсонщине российская армия атаковала с дрона малыша и пожилую женщину, его прабабушку, которые находились во дворе дома. В результате атаки ребенок погиб на месте.